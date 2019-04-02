10 причин, почему нужно ехать на отдых в Карпаты 4 2.04.2019, 10:45

1,397

Советы от авторов путеводителя The Carpathians Travel Guide.

Команда Made in Ukraine представила англоязычный карманный путеводитель самыми интересными местами Карпат – The Carpathians Travel Guide, пишет «Сегодня».

"Обычные путеводители, которые продаются в книжных магазинах, не передают той красоты и не содержат перечень мест, которые меняются с каждым годом", – рассказывает основательница проекта и соавтор путеводителя Юлия Савостина.

10 причин, почему нужно ехать на отдых в Карпаты:

1. Проехать на Карпатском трамвайчике – раритетном мини-поезде вдоль живописной горной реки и домиков местных жителей.

2. Покататься на лыжах, сноуборде, санках, сноутюбах, коньках, квадроциклах, снегоходах, собачьих упряжках на одном из десятка карпатских горнолыжных курортов, оборудованных самыми современными подъемниками и снегогенераторами.

3. Слепить творожную лошадку, расписать писанку, сыграть на дрымбе, станцевать аркан.

4. Купить вышиванку, полотенца, керамику, украшения из бисера, изделия из дерева и кожи на знаменитых этно-рынках в Косово, Кутах или Яремче.

5. Подняться на вершину Говерлы. Одним махом за три часа или растянув поход по живописным склонам на выходные.

6. Полюбоваться красивыми водопадами: Пробий, Шипит, Большой Гук, Малый Гук. И заглянуть в "синий глаз" гор – самое большое озеро Карпат Синевир.

7. Попробовать блюда карпатской кухни: банош, бограч, грибную похлебку и еще с десяток специалитетов.

8. Увидеть рукотворные достопримечательности: Невицкий и Ужгородский замки, замки Паланок, Берегвар и Сент-Миклош; бойковские деревянные церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; старинный арочный виадук в Ворохте.

9. Сплавиться по Черному Черемошу или заняться скалолазанием. А может, выбрать велотур по горам или пеший поход с ночевкой?

10. Искупаться в травяном чане или любом другом: молочном, винном, хвойном.