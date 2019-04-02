Журналиста Евгения Скребца вызывают в милицию 2 2.04.2019, 10:58

Евгений Скребец

Независимого журналиста уже в шестой раз вызывают в милицию за «незаконное изготовление продукции СМИ».

Журналиста Евгения Скребца вызывают в РОВД Брестского района, в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс. Об этом он узнал из телефонного разговора с человеком, который представился сотрудником данного учреждения, а также с полученной через Viber повестки.

По предварительной информации (от человека), проводится проверка по факту нарушения статьи 22.9 КоАП РБ, за материал, размещенный на сайте «Радыё Рацыя» под названием: "Активистов и независимых журналистов не пустили на пресс-конференцию в Бресте". Материал касался ситуации вокруг аккумуляторного завода "АйПауэр".

Комментирует правозащитник Владимир Величкин:

- Кроме белорусского права есть еще и международное. Оно как раз закрепляет право граждан на распространение и получение правдивой, объективной информации. Это также отражено и в нашей Конституции. Когда же начинают наказывать за реализацию этого права журналистов, это прямо нарушает право как внутреннее, так и международное.

Евгений Скребец собирается посетить упомянутый РОВД 2 апреля в 15:30 по-белорусскому времени. "Это уже шестой вызов меня в милицию по упомянутой статье с последующей передачей дела в суд за последние два года. Последний рассмотрение дела не подтвердило факта правонарушения, однако силовики все никак не успокоятся. Поэтому, считаю это спланированным преследованиям, с целью помешать моей профессиональной деятельности и конституционному праву по объективному освещению общественно-политической, экономической и культурной ситуации в Беларуси", - резюмировал Евгений Скребец.