Сегодня – день памяти об Иоанне Павле II 2 2.04.2019, 11:03

Иоанн Павел II

Верующие и Католическая Церковь вспоминают великого понтифика.

Во вторник вечером, 2 апреля, на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве, где Иоанн Павел II во время пастырских визитов на родину встречался с поляками, будет отправлена поминальная служба по председательством Варшавского митрополита кардинала Казимежа Ныча, сообщает «Радио Польша».

Верующие примут участие в молитвенном бдении в память о Папе Римском Иоанне Павле II. Торжества будут проходить под девизом «Обнови облик!» - эти слова произнес, обращаясь к верующим, новоизбранный Папа–поляк во время первой пастырской поездки в Польшу в 1979 году.

2 апреля по всей Польше пройдут богослужения, концерты, бдения, акции донорства крови и марши «Святость жизни». В крипте Ватиканской базилики св. Петра, где похоронен Иоанн Павел II, будет отправлено траурное богослужение. В нем примут участие представители правительства Польши.

Краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла, Иоанн Павел II, был главой Римско-католической церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. 1 мая 2011 года он был причислен к лику святых папой Бенедиктом XVI. Иоанн Павел II скончался в Риме 2 апреля 2005 года в 21.37.