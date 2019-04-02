Лукашенко носит со стороны в сторону15
- 2.04.2019, 11:11
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Диктатор запутался в дебрях своей политики.
— С коровами Лукашенко с самого начала не везло. И вот это случилось опять... — заметил журналист Анджей Почобут на своей странице в «Фейсбуке».
Он напомнил, как развивались события:
— Пункт А. Во время визита в Могилевской области с позором снять чиновников с должностей, обвиняя их с экранов всех телевизоров в провалах и угрожающе вереща: «Под нож всех!». Пункт Б. Через пять дней назначить их же на высокие должности наводить «железный порядок» в Могилевской области. И да, объявить об этом именно 1 апреля, в День дурака.
Похоже Александр Григорьевич окончательно запутался в дебрях своей жесточайшей политики.
И теперь о хорошем: надеюсь, что Русый с Зайцем на пару отмоют славную на всю Беларусь обо..ную корову.
А если серьезно — очевидно, что Лукашенко носит со стороны в сторону. Оно и не удивительно, ибо «система РБ» трещит, а какого-то решения этой проблемы, кроме очередного «жесточайше», у него нет.