Крепостные чиновники 6 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

2.04.2019, 11:30

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Валерий Карбалевич

Пожизненные штрафники в душе, наверное, завидуют оппозиционерам.

Назначение снятых со скандалом высоких чиновников на новые ответственные должности свидетельствует о том, что прежние методы правления не работают.

- Михаила Русого и Леонида Зайца, которых Лукашенко угрожал отправить за решетку, он назначил управлять Могилевской областью.

- Популистские методы разноса чиновников больше не дают нужного эффекта.

- Штрафники всегда более ответственно работают.

- Высокое чиновничество в Беларуси - это крепостные.

Только несколько дней назад Лукашенко с большим скандалом отправил в отставку вице-премьера Михаила Русого, министра сельского хозяйства Леонида Зайца, председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. Более того, он угрожал надеть на них наручники «и сразу в следственный изолятор», «всех под нож!».

И вот не прошло и недели, а вместо того, чтобы отправить их за решетку, Лукашенко дает тем самым людям новые ответственные поручения. Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского облисполкома, а Михаил Русый - должность помощника Лукашенко - инспектора Могилевской области. Немного ранее Лукашенко назначил бывшего своего помощника Геннадия Лавренкова, который также был попал в опалу, исполняющим обязанности председателя Шкловского райисполкома.

Естественно возникает вопрос: зачем менять шило на мыло? Существует несколько причин, причем некоторые из них свидетельствуют о новых трендах в общественных настроениях.

Самое важный фактор заключается в том, что прежние методы апелляции Лукашенко к обществу перестали давать эффект. Ранее примитивный популизм, схема «царь хороший, а бояре плохие», разносы и унижения разных начальников вызывали сильное одобрение лукашенковского электората. Мол, вот молодец, дает прикурить этим начальникам, от которых все зло.

Но, кажется, сейчас в этой схеме что-то сломалось. И причина понятна. В первые годы его правления можно было все сваливать на чиновников. Но если через четверть века правления на каждом шагу обнаруживаются только провалы, то даже у самого надежного электората могут возникнуть неудобные вопросы. Может дело совсем не в нерадивых чиновниках? А если дело в них, то кто же их назначил на руководящие должности?

Репортажи журналистов независимых СМИ, которые съездили в агрохолдинг «Купаловский», показывают, что местные жители совсем не поддерживают гнев Лукашенко, а скорее наоборот, симпатизируют начальникам. И резонанс в социальных сетях был не в пользу правителя.

Интересно, что сам Лукашенко увидел на интернет-форумах совсем не ту реакцию на «коровий скандал», на которую рассчитывал, и через пару дней стал оправдываться, объяснять свои действия. И вот теперь, во время назначения новых руководителей, он снова почти что извинялся перед чиновниками: «Слушайте, там есть кому заниматься фермой, и они должны были этим заниматься. Они сейчас и занимаются. Это дело, прежде всего руководителя хозяйства и председателя райисполкома... Поэтому не нужно думать о том, что беспорядок на фермой и машинных дворах в этом «Купаловском» привел к отставке одного и другого».

Второй момент. Разнос на ферме вызвала негативный отзыв в номенклатурной среде. И Лукашенко это почувствовал и решил немного отмотать назад. Во время «выборов» его зависимость от номенклатуры, особенно от местной вертикали, возрастает. Именно она дает нужный результат. И важно не перегнуть палку в давлении на чиновников, обеспечить их лояльность. Поэтому Русого, Зайца, Лавренкова вернули в обойму.

Наконец, третий момент. Назначая Русого и Зайца на должности, Лукашенко поручил «навести порядок и доказать, что вы настоящие мужики». Штрафники всегда более ответственно работают. Чиновники проштрафившись теперь будут рыть землю, чтобы оправдать доверие, доказать, что они «мужики» в лукашенковском понимании.

28 марта Лукашенко заявил: «Я поручил главе администрации и председателя Комитета госконтроля перевести на военное положение такие хозяйства. И я не боюсь открыто об этом говорить». 1 апреля он снова говорит: «И в течение месяца, если вам нужно перевести Могилевскую область на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите».

То есть, за 25 лет правления сельское хозяйство достигло такой степени развала, что для решения элементарной проблемы очистки коров нужно вводить в области военное положение.

И еще одна знаковая реплика Лукашенко во время назначения: «Это приказ: вы вдвоем едете в Могилевскую область, наводите там железный порядок и докладываете мне... Вы как граждане Беларуси мой приказ должны выполнить». То есть, высокое чиновничество в Беларуси - это крепостные, которые не имеют свободы, не могут отказаться, пойти на другую работу или просто уйти на пенсию (Русый - человек пенсионного возраста).

Пожизненные штрафники, которые, наверное, в душе завидуют оппозиционерам.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»