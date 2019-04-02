Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия 2 2.04.2019, 11:58

Анaтолий Хотько

Диктатор нашел замену Леониду Зайцу.

2 апреля Александр Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

«Лукашенко назначил Анатолия Хотько Министром сельского хозяйства и продовольствия», — говорится в сообщении.

Об Анатолии Хотько известно немного, пишет tut.by Ему 44 года, уроженец Слуцкого района. Он закончил Белорусскую сельскохозяйственную академию и Академию управления. В разное время работал зоотехником в различных сельских хозяйствах, затем был назначен сначала заместителем, а потом и генеральным директором ОАО «Минскоблхлебпродукт». С 2016 года по настоящее время занимал должность генерального директора Белорусского государственного объединения по племенному животноводству «Белплемживобъединение».