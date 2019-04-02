Александр Нойок: У украинцев и белорусов одинаковый менталитет 6 2.04.2019, 12:09

Футболист брестского «Динамо» cчитает, что Украина и Беларусь - одинаковые страны.

Полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок сообщил, что хорошо освоился в Беларуси, пишет «Трибуна».

«Я в Беларуси довольно-таки много времени. Я проникся белорусским менталитетом. Я понимаю, что у меня украинский паспорт, но к белорусской жизни я очень привык. Разделения нет.

У нас, в принципе, две страны одинаковые – одинаковый менталитет. Никаких вопросов. Так, знаете, из-за этого говора подтравливают (смеется. прим.). Я ж гэкаю, но это нормально», – сказал Нойок.