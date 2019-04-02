Россиян обложат пятью новыми налогами 12 Телеграм-канал «Запретное мнение»

2.04.2019, 12:15

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ФОТО: TASS

Подготовка документа велась на протяжении года.

Правящая чекистско-олигархическая элитка не опять, а снова захотела обложить россиян новыми налогами. На этот раз сразу пятью.

В главном налоговом документе РФ могут появиться главы об экологическом налоге, о сборе за пользование автодорогами федерального значения, об утилизационном сборе, о гостиничном сборе и о налоге на операторов сети связи общего пользования.

Подготовка этого документа велась на протяжении года. Независимые эксперты уверены, что новые налоги нанесут серьезный удар, по итак прохудившимся кошелькам отечественных налогоплательщиков.

Почему? Потому что деньги — зло и Владимир Владимирович, как настоящий «отец нации», россиян от них избавляет. Еще немного – и зла не останется совсем. Ни рубля, ни копеечки.

Телеграм-канал «Запретное мнение»