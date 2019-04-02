В Украине за Зеленского проголосовали 19 регионов и Киев

В Украине за Зеленского проголосовали 19 регионов и Киев1
- 2.04.2019, 12:33
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Кого поддержала каждая из областей Украины.
Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов – осталось обработать менее 2% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.
Предварительные же данные дают представление о том, как проголосовали регионы Украины – и совпадают ли их фавориты с общенациональным выбором.
"Новое время" рассказывает об итогах голосования в первом туре по областям Украины (процент поддержки указан по итогам обработки 98,42% протоколов).
Напомним, первое место по стране у Владимира Зеленского (более 30%), который собрал почти вдвое больше голосов, чем идущий вторым Петр Порошенко (чуть менее 16%).
Третье место занимает Юлия Тимошенко (около 13,4%), четвертое - Юрий Бойко (11,66%).
Где победил Владимир Зеленский
Шоумен и лидер партии Слуга народа доминирует в большинстве регионов Украины – он одержал победу в 19 областях и столице страны. Рекордный показатель у Зеленского в Днепропетровской области – более 45%
Выделены те области, где Зеленский набрал больше, чем в среднем по стране (30,24% во всей Украине по итогам обработки 98,42% протоколов).
Винницкая область (23.37%)
Волынская область (21,61%)
Днепропетровская область (45,32%)
Житомирская область (27,81%)
Закарпатская область (38,34%)
Запорожская область (39,72%)
Киевская область (30,72%)
Кировоградская область (34,58%)
Николаевская область (40,78%)
Одесская область (41,28%)
Полтавская область (35,62%)
Ровенская область (24,01%)
Сумская область (32,66%)
Харьковская область (36,39%)
Херсонская область (37,57%)
Хмельницкая область (24,88%)
Черкасская область (30,04%)
Черновицкая область (31,14%)
Черниговская область (26,31%)
г. Киев (27,07%)
Где победил Петр Порошенко
Президент получил первое место в двух западных областях:
Львовская область (35,31%)
Тернопольская область (24,39%)
Где победила Юлия Тимошенко
Лидер Батькивщины заняла первое место лишь в одном регионе:
Ивано-Франковская область (22,49%)
Где победил Юрий Бойко
Лидер политсилы За життя одержал победу в Донецкой и Луганской областях (за исключением временно оккупированных территорий, где выборы не проводились)
Донецкая область (36.51%)
Луганская область (43,86%)