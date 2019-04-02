В Украине за Зеленского проголосовали 19 регионов и Киев 1 2.04.2019, 12:33

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Кого поддержала каждая из областей Украины.

Центральная избирательная комиссия завершает подсчет голосов – осталось обработать менее 2% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Предварительные же данные дают представление о том, как проголосовали регионы Украины – и совпадают ли их фавориты с общенациональным выбором.

"Новое время" рассказывает об итогах голосования в первом туре по областям Украины (процент поддержки указан по итогам обработки 98,42% протоколов).

Напомним, первое место по стране у Владимира Зеленского (более 30%), который собрал почти вдвое больше голосов, чем идущий вторым Петр Порошенко (чуть менее 16%).

Третье место занимает Юлия Тимошенко (около 13,4%), четвертое - Юрий Бойко (11,66%).

Где победил Владимир Зеленский

Шоумен и лидер партии Слуга народа доминирует в большинстве регионов Украины – он одержал победу в 19 областях и столице страны. Рекордный показатель у Зеленского в Днепропетровской области – более 45%

Выделены те области, где Зеленский набрал больше, чем в среднем по стране (30,24% во всей Украине по итогам обработки 98,42% протоколов).

Винницкая область (23.37%)

Волынская область (21,61%)

Днепропетровская область (45,32%)

Житомирская область (27,81%)

Закарпатская область (38,34%)

Запорожская область (39,72%)

Киевская область (30,72%)

Кировоградская область (34,58%)

Николаевская область (40,78%)

Одесская область (41,28%)

Полтавская область (35,62%)

Ровенская область (24,01%)

Сумская область (32,66%)

Харьковская область (36,39%)

Херсонская область (37,57%)

Хмельницкая область (24,88%)

Черкасская область (30,04%)

Черновицкая область (31,14%)

Черниговская область (26,31%)

г. Киев (27,07%)

Где победил Петр Порошенко

Президент получил первое место в двух западных областях:

Львовская область (35,31%)

Тернопольская область (24,39%)

Где победила Юлия Тимошенко

Лидер Батькивщины заняла первое место лишь в одном регионе:

Ивано-Франковская область (22,49%)

Где победил Юрий Бойко

Лидер политсилы За життя одержал победу в Донецкой и Луганской областях (за исключением временно оккупированных территорий, где выборы не проводились)

Донецкая область (36.51%)

Луганская область (43,86%)