Лукашенко призвал к углублению белорусско-российской «интеграции» 9 2.04.2019, 12:38

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Фото: Коммерсант

Диктатор поздравил Путина с «днем единения».

Лукашенко заявил о необходимости углубления белорусско-российской "интеграции" и cказал, что реальные преимущества "союзного государства" "ощущают миллионы россиян и белорусов", сообщает "Интерфакс".

"Реальные преимущества "союза" сегодня ощущают миллионы белорусов и россиян. Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию", - сказано в поздравлении Лукашенко к 20-летию создания "союзного государства" Беларуси и России.

"Необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество. Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов", - сказал Лукашенко.

По его мнению, "вместе нам это по силам".

В поздравлении сказано, что "День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям". Лукашенко подчеркивает "нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее".