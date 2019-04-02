Коллапс в Венесуэле: миллионы жителей остались без воды 2.04.2019, 12:41

Фото: EPA/UPG

В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции.

В Венесуэле миллионы жителей остались без воды. Как пишет «Униан», об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции. Люди выстроились в очереди, чтобы набрать воду из уличных кранов, хоть она и непригодна для употребления.

Однако выбора нет - питьевая вода в супермаркете в Каракасе стоит 2 доллара за 5 литров.