закрыть
2 апреля 2019, вторник, 13:37
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Коллапс в Венесуэле: миллионы жителей остались без воды

  • 2.04.2019, 12:41
Фото: EPA/UPG

В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции.

В Венесуэле миллионы жителей остались без воды. Как пишет «Униан», об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В Венесуэле на фоне перебоев с электричеством из-за блэкаута не работают насосные станции. Люди выстроились в очереди, чтобы набрать воду из уличных кранов, хоть она и непригодна для употребления.

Однако выбора нет - питьевая вода в супермаркете в Каракасе стоит 2 доллара за 5 литров.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип