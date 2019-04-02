Тимошенко: В части результатов Порошенко выборы сфальсифицированы 6 2.04.2019, 12:54

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ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО

Однако лидер украинской партии «Батькивщина» заявила, что не будет подавать в суд.

Выборы президента Украины были сфальсифицированы, заявила на брифинге 2 апреля лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, передает корреспондент "Гордон".

"Эти выборы были снова превращены в фарс. Могу твердо сказать, что президентом Украины Петром Порошенко, именно что касается его результатов, я подчеркиваю, выборы были сфальсифицированы", – заявила Тимошенко.

По ее словам, выборы были не просто сфальсифицированы, а искажены, так как действующая власть использовала админресурс, также "распотрошила" голоса избирателей среди 39 кандидатов.

В то же время Тимошенко подчеркнула, что ее политсила не будет оспаривать результаты выборов в суде.