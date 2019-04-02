2 апреля: какой праздник и что нельзя делать в этот день 2.04.2019, 13:06

Главные приметы на 2 апреля.

2 апреля – 92-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 273 дня. Именинники – Анатолия, Виктор, Домна, Иван, Клавдия, Матрона, Никита, Александра, Параскева (Прасковья), Светлана, Сергей, Ульяна, Феодосия, Юлия (Иулиания).

Международный день детской книги, Всемирный день информации о проблеме аутизма, в Аргентине отмечают День Мальвинских островов, в Либерии – День молитвы.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 2 апреля 2019 года и рассказывают о главных приметах на 2 апреля.

Какой православный праздник 2 апреля

2 апреля – день Фотиньи Колодезницы. Согласно древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней и снятия порчи. Существовала традиция умываться колодезной водой – это считалось очень полезным.

Приметы на 2 апреля

Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.

Если выпить из колодца воды – можно от болезни излечиться.

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.