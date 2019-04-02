Фотофакт: В Витебске облили красной краской «Табакерку» 2.04.2019, 13:22

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В городе объявились борцы за здоровый образ жизни.

В Витебске продолжают кипеть нешуточные страсти вокруг павильонов «Табакерка», которые начали появляться на улицах города с сентября 2018 года, пишет «Витебский курьер».

Одних витебчан возмущает место расположения табачных ларьков, их количество, а других – сам факт их присутствия в городе. Как мы писали ранее, жители областного центра собирали подписи против работы «Табакерок» и отправляли петицию в горисполком.

Местные власти в ответ на жалобы горожан «только разводят руками»: мол, договор заключен на самом высоком уровне, мы только исполняем. При этом спустя полгода практически все ларьки стоят пустые, никто за ними не следит.

А тем временем в городе объявились уже и борцы за здоровый образ жизни, которые не совсем законным способом решили высказать свое отношение к вредным привычкам. Противники табачного дыма залили красной краской «Табакерку», которая установлена на улице Чкалова возле ТЦ «Грин».

Напомним, в конце февраля в горисполкоме сообщали, что на остановочных павильонах будет уже не только надпись «Табакерка», появится еще и название самой остановки — большими белыми буквами сверху.

К слову, в июле нынешнего года в стране вступает в силу антитабачный декрет. Документ, в частности, запрещает использовать на вывесках торговых объектов слова, тождественные или схожие с наименованиями видов табачных изделий.

«Табакерки» начали появляться в Витебске с сентября 2018 года. Тогда возмущенные жители города создали петицию против появления табачных киосков.

Известно, что установкой «Табакерок» занимается компания «Энерго-Оил», подконтрольная приближенному к Лукашенко бизнесмену Алексею Олексину.