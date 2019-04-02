Goldman Sachs: Великобритания теряет почти $800 миллионов в неделю из-за Brexit 2.04.2019, 13:33

Неопределенность сказывается на темпах роста инвестиций.

Решение о выходе из Европейского Cоюза еженедельно обходится Великобритании в 600 миллионов фунтов стерлингов ($785 млн), говорится в отчете инвестиционной компании Goldman Sachs, пишет "Новое время" со ссылкой на Reuters.

Аналитики сравнили темпы роста экономики страны до и после референдума о выходе из ЕС. По их данным, если бы не Brexit, на конец 2018 года ВВП страны был бы на 2,5% выше.

"Возникшая в результате неопределенность в будущих политических и экономических отношениях с ЕС привела к реальным потерям для экономики Великобритании, что отразилось и на других экономиках", - подчеркнули в Goldman Sachs.

В докладе отмечается, что вызванная Brexit неопределенность негативно сказывается на темпах роста инвестиций.