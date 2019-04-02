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NEXTA: Не пытайтесь что-то скрыть, товарищ Шуневич

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  • 2.04.2019, 13:46
  • 8,331
блогер NEXTA

Известный блогер рассказал о задержании пьяного милиционера за рулем.

"Несмотря на то, что генерал-лейтенат НКВД И.А. Шуневич изменил тактику и больше не рассылает по региональным подразделениям МВД Беларуси информацию о происшествиях с личным составом в письменной форме, их служба, которая "и опасна, и трудна" нам по-прежнему и слышна, и видна", - пишет блогер NEXTA в Telegram.

"30 марта в славном городе Бресте был задержан пьяненьким за рулем своей подержанной иномарочки Renault прапорщик милиции, сотрудник местного Департамента охраны С.И. Онанчук (да, это такая фамилия, мы проверили).

И пусть служебную информацию МВД большинству личного состава теперь доводят только в устной форме - мы все равно за всем следим и все знаем. Не пытайтесь что-то скрыть, товарищ Шуневич - будет только хуже", - предупредил блогер.


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