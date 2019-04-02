Олеся Яхно о выборах президента Украины: Во втором туре будет работать совершенно другая логика 16 2.04.2019, 13:53

4,848

Олеся Яхно-Белковскася

Голоса распределятся не так, как могут призвать участники первого тура.

ЦИК Украины обработал 99,07% бюллетеней на выборах президента страны.

По их результатам официально назначен второй тур, в который выходят действующий президент Петр Порошенко (15,92%) и шоумен Владимир Зеленский (30,22%).

Итоги первого тура выборов президента Украины для сайта Charter97.org прокомментировала украинский политолог Олеся Яхно:

- Во многом результат первого тура был закономерен. Я имею в виду и соцопросы, которые показывали в последние недели примерно такую конфигурацию, и способ избирательной кампании, которую вели кандидаты в президенты.

На самом деле в первом туре борьба велась не за первое место, а за второе. Потому что по всем соцопросам Владимир Зеленский был фаворитом и проходил во строй тур. А борьба велась в основном между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Потому что между ними разрыв был действительно небольшим по данным разных соцопросов.

На мой взгляд, тот способ кампании, который избрала Тимошенко, был направлен на критику на острую критику оппонента – вместо того, чтобы концентрироваться на донесении собственной программы. Думаю, это сыграло против самого кандидата – и в итоге во второй тур вышли Зеленский и Порошенко.

Что касается Зеленского, то его феномен и такое большое количество голосов в первом туре объясняется, на мой взгляд, тем, что многие кандидаты вели дискредитационную кампанию. В последние недели было много информации, в том числе откровенных фейков, направленных не только против Порошенко, но и формирующей недоверию у общества в целом к политическому классу и политическим институтам.

В итоге это сработало на повышение рейтинга Зеленского, который, по большому счету, активную кампанию не проводил и старался избегать любой публичности в вопросах политики и его взглядов. При этом в эфире шли сериал «Слуга народа» и выпуски «95-го квартала», формировавшие у избирателя тот образ Зеленского, который он играл в качестве героя телеэкрана.

Хочу отметить, что в первом туре часть оппозиционных кандидатов заранее заявляли о том, что выборы якобы будут сфальсифицированы. Но этот риск не сработал: выборы прошли очень спокойно, не было никаких попыток дестабилизации ситуации, а практически все международные институты признали, что выборы были конкурентными и честными, а крупных системных нарушений никто не выявил. Поэтому доверие к результатам есть и теперь все внимание приковано ко второму туру.

- Как вы оцениваете шансы кандидатов во втором туре?

- Что касается второго тура – то это будет принципиально новая кампания, потому что есть уже два претендента, а не 39 кандидатов, как в первом туре. И здесь будет работать совершенно другая логика.

Во-первых, это будет «логика от противного». Например, Порошенко может нравится не всем, и в первом туре эти люди за него не голосовали. Но втором туре, не приемля возможной победы Зеленского, часть таких людей может проголосовать за Порошенко.

То же самое будет происходить и в ситуации с Зеленским: часть из тех, кому не нравится этот кандидат, будут голосовать за него, потому что настроены оппозиционно к действующему президенту.

Поэтому в итоге голоса могут распределиться абсолютно по-разному, и это не зависит от того, какие призывы будут делать кандидаты, не прошедшие во второй тур. Даже если они заявят о поддержке кого-то из двух оставшихся кандидатов, это не означает, что их избиратель не проголосует так, как ему хочется.

Голоса сторонников одного и того же кандидата из первого тура могут распределиться между Порошенко и Зеленским. Избиратели, которые четко маркируют свою позицию во внешней политике, особенно по отношению к России, скорее всего отдадут голоса за Порошенко, независимо от своих предпочтений в первом туре. Те, кто делает акцент на социально-экономической ситуации, будут в основном голосовать за Зеленского.

Во втором туре в большей степени, чем в первом, результат кампании будет зависеть от того, будет ли делать кандидат ошибки или нет.

По отношению к Порошенко важно, сумеет ли он донести до молодой части украинской аудитории какие-то привлекательные мессиджи. Что касается Зеленского, ему придется более активно участвовать в различных форматах, где он мог бы донести до избирателя суть своей позиции во внешней и внутренней политике.

Сейчас активного обсуждается тема участия Зеленского в дебатах с Порошенко – будет ли он участвовать в них или нет. И в обществе нарастает запрос на то, чтобы Зеленский, даже если откажется от дебатов, пришел на любой канал и в любом формате ответил на вопросы, которые бы раскрыли суть его взглядов на базовые аспекты внутренней и внешней политики Украины. Избежать этого, на мой взгляд, ему уже не удастся.

Во втором туре будут бороться между собой две электоральные логики: конкретика против абстракции.

Политики-популисты, принимавшие участие в первом туре, сформировали порочную практику для избирателей: они настроили общественное мнение на то, что можно очень быстро добиться значительных результатов в разных сферах. Например, за один месяц поднять пенсии в пять раз. Или встретиться на рыбалке с Путиным – и автоматически закончить войну. В итоге в обществе сформировалась ситуация ожидания очень быстрого результата.

Для части электората Зеленский как раз и ассоциируется с надеждами на быстрый результат. В противовес этому кандидат от власти может предложить избирателям конкретную и пошаговую стратегию действий с прогнозируемыми результатами и попытаться убедить часть электората, что так лучше. В любом случае, во втором туре мы увидим борьбу этих двух логик и попытки кандидатов использовать такие подходы.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com