На торгах в Минске доллар снова подорожал 2.04.2019, 14:00

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Белорусский рубль снизился к американской валюте и российскому рублю.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 2 апреля прошли очередные торги валютами.

Как сообщает сайт Белорусской валютно-фондовой биржи:

«Доллар подорожал на BYN0,0032, до 2,1414 рубля.

Евро cнизился на BYN0,0036, до 2,3991 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0042, до 3,2729 белорусского рубля за 100 российских рублей».

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.