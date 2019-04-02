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Пятая часть населения России не имеет доступа к канализации

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  • 2.04.2019, 14:04
  • 2,021

Среди жителей села благ цивилизации лишены 66,5%.

Более 22 процентов россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата об условиях жизни в стране.

16,8 процента жителей России пользуются системой труб в выгребные ямы, а у почти 6 процентов россиян система канализации вообще отсутствует. Среди жителей села централизованной канализации нет у 66 с половиной процентов опрошенных, тогда как среди горожан эта цифра составляет 9 процентов.

В исследовании отмечается, что самая высокая доля отсутствия канализации зафиксирована среди семей с тремя и более детьми – почти 41 процент. При этом у 11 процентов таких семей канализации нет вообще.

В Росстате заявили, что по сравнению с 2016 годом ситуация улучшилась. Два года назад канализация отсутствовала у 23,6 процента россиян.

Опрос проводили в сентябре 2018 года во всех регионах России с охватом 60 тысяч домохозяйств.

В январе глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "позором российской власти" ситуацию с отсутствием теплых туалетов более чем в трех тысячах российских школ. 20 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал к 2021 году оборудовать все школы канализацией.


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