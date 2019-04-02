Лукашенко назначил нового главу Шкловского района 9 2.04.2019, 14:20

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Александр Титок

Фото: tut.by

Предыдущий чиновник лишился своего поста после скандала с коровами.

Лукашенко согласовал назначение на должность председателя Шкловского районного исполнительного комитета — ее займет Александр Титок. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу диктатора.

Александр Титок до этого времени работал начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ранее он был председателем Хойникского райисполкома, работал на руководящих должностях в Мозырском райисполкоме.

Предыдущий глава Шкловского района Василий Витюнов лишился своего поста после недавнего разноса на Могилевщне. Напомним, 26 марта президент посетил фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. После осмотра хозяйства Лукашенко зашел в коровники и на мехдвор. Там он остался очень недоволен: назвал их «Освенцимом», потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. «Вы все больные!», «Посмотри на эту скотину, она же вся обосранная», «Всех под нож, всех до единого» — такой была риторика правителя с чиновниками.

Затем он обратился к главе администрации Наталье Кочановой.

«Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивая в том числе и на главу Минсельхозпрода Леонида Зайца), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику Лукашенко по Могилевской области Геннадию Лавренкову) принимайте решение», — дал поручение диктатор.

Он также потребовал у Кочановой подготовить список тех чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в «Купаловском». «Всех под нож, всех до единого», — отметил Лукашенко.

Он также поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела — и уже 27 марта УДФР КГК по Могилевской области возбудило дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц открытого акционерного общества «Амкодор-Шклов» и общества с ограниченной ответственностью «Купаловское» — управляющая компания холдинга.

А вечером 27 марта президент подписал указ об отставке вице-премьера Михаила Русого, губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, главы Минсельхозпрода Леонида Зайца. Помощник Лукашенко — инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков стал и. о. председателя Шкловского районного исполнительного комитета, но ненадолго — 1 апреля он был отправлен в отставку, а Русый и Заяц вернулись во власть.