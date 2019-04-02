В военной академии Санкт-Петербурга произошел взрыв 5 2.04.2019, 14:22

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Фото: Wikipedia

На территории учебного заведения взорвалась мина.

В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, передает lenta.ru.

По информации собеседника издания, на территории академии взорвалась мина. В результате инцидента пострадали четыре человека. Курсантов и сотрудников эвакуировали, на месте работают представители ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры.