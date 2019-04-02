«Карту поляка» смогут получать жители всех стран мира 2 2.04.2019, 14:54

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Михал Дворчик анонсировал изменения в документе.

Шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил polsatnews.pl, что сегодня правительство Польши займется проектом нового документа о «Карте поляка».

Михал Дворчик пояснил, что главным нововведением в документе будет отмена ограничения для стран, жители которых смогут получать «Карту поляка».

На сегодняшний день документ могут получить только жители стран бывшего СССР.

«Картa поляка» - это документ, подтверждающий принадлежность иностранца к польскому народу. Документ предоставляет своим обладателям ряд льгот и привилегий.