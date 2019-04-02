Тимошенко заявила, что не будет призывать к протестам в связи с результатами президентских выборов 5 2.04.2019, 14:39

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Юлия Тимошенко

Фото: ba.org.ua

Внутренние протесты в Украине могут стать плацдармом для страны-агрессора.

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции в Киеве 2 апреля, что не будет призывать украинцев к протестным акциям в связи с результатами первого тура президентских выборов в Украине, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Будем ли мы сейчас обращаться к людям [с призывом] не признавать эти выборы, выходить на улицу и оказывать сопротивление этим фальсифкациям, которые осуществил действующий президент?.. Вы знаете, в каком состоянии сейчас страна. Вы знаете, что она поставлена на грань выживания. И мы себе отдаем отчет в том, что любое поднятие людей на любые протестные акции может стать плацдармом для страны-агрессора, которая ведет сегодня против Украины войну. Расшатывать стабильность в стране, выводить нас на какие-то внутренние противостояния – я этого никогда не позволю", – заявила Тимошенко.

Она добавила, что уважает выбор украинцев.

31 марта 2019 года в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей, по данным ЦИК, составила 62,8%.

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 98,03% электронных протоколов, у кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского 30,24%, у действующего президента Петра Порошенко – 15,93% голосов. За лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,39% украинских избирателей. Она не выходит во второй тур.

Как заявила 1 апреля глава ЦИК Татьяна Слипачук, в Украине, очевидно, состоится второй тур президентских выборов. Голосование запланировано на 21 апреля.

Днем 1 апреля ЦИК принял первый бумажный протокол с итогами голосования.

Всего комиссия должна получить оригиналы протоколов из 199 округов и заграничного округа. После этого ЦИК объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины. Это планируют сделать до 10 апреля.

2 апреля Тимошенко заявила, что в части результатов Порошенко выборы были сфальсифицированы, но ее политсила не будет оспаривать результаты в суде.