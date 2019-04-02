Михаил Чигирь: Кадровые перестановки ничего не дадут 8 2.04.2019, 14:52

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Михаил Чигирь

От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Бывший премьер-министр Беларуси Михаил Чигирь прокомментировал «Радыё Рацыя» кадровые перестановки в правительстве.

Сразу после «шкловского скандала» лишился своих должностей ряд чиновников. В том числе, министр сельского хозяйства Леонид Заяц и вице-премьер Михаил Русый.

Теперь же стало известно, что Заяц займет пост председателя Могилевского облисполкома, а Русый будет направлен на должность помощника правителя - инспектора по Могилевской области. Такие решения приняты Лукашенко по итогам встречи с ними.

- Как говорят математики: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если чиновников пересадить из одного кресла в другое, то от этого общая ситуация также чудесным образом не изменится. Не там ищут проблему.

Если вы хотите видеть сельскохозяйственные предприятия ухоженными и прибыльными, то не нужно бояться доверять частникам. Неужели непонятно, что государственная система управления в этой области нигде в мире сегодня не работает? Это еще при Союзе придумали, что природные ресурсы надо приватизировать, а колхозы оставить, но сейчас другое время. При старом подходе нормальных результатов не будет.

- Насколько велика вина конкретно Леонида Зайца и Михаила Русого в сложившейся ситуации в хозяйствах, которые инспектировал Лукашенко?

- Я не вижу их вины. Сначала надо спросить про зарплаты у людей, которые ухаживают за скотом. О том, есть ли корма или солома для коров.

Надо прежде всего искать первопричину того, почему вообще сельское хозяйство приходит в упадок. Сегодня же совсем немного хозяйств, которые держатся на плаву. Кадровые перестановки, на мой взгляд, ничего не дадут. Кардинальным образом ситуация все равно не изменится.