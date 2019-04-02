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Видеофакт: В Пинске пассажиры пытались «отбить» водителя у ГАИ

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  • 2.04.2019, 15:06
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Автомобиль доставили на штрафстоянку.

Днем 1 апреля на улице Брестской в Пинске сотрудник ГАИ остановил Mercedes, которым управлял нетрезвый водитель. Три пассажира легковушки встали на защиту товарища. Видео инцидента появилось в телеграм-канале Nexta, сообщает tut.by.

На видео заметно, как пассажиры — две девушки и парень — пытались увести водителя от инспектора. Одна из них бросилась перед сотрудником ГАИ на колени. Досталось и случайному свидетелю задержания, который снимал происходящее на видео: одна из девушек набросилась на него с требованием убрать телефон.

В УВД Брестского облисполкома сообщили, что сейчас проводится проверка. Пассажиры, которые защищали водителя, не задерживались. Автомобиль доставили на штрафстоянку.

— Водитель Mercedes неадекватно вел себя на проезжей части дороги: автомобиль вилял из стороны в сторону. Его остановили. При беседе с водителем инспекторы ГАИ установили, что он не имеет при себе водительского удостоверения. У него наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Водитель и пассажиры были доставлены в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

Там выяснилось, что и 31-летний водитель, житель Пинска, и все его пассажиры были пьяны.


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