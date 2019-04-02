На границе Индии и Пакистана произошла перестрелка 1 2.04.2019, 15:09

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Погибли семь человек.

В районе границы Индии и Пакистана в Кашмире произошла перестрелка между военными обеих стран.

Как сообщает Associated Press, в результате стрельбы погибли семь человек: с пакистанской стороны погибли трое военнослужащих и один мирный житель, с индийской - один военный и двое мирных жителей, один из которых ребенок.

Кроме того, несколько человек получили ранения.

В заявлении пакистанской армии отмечается, что военные "дали эффективный ответ" на действия Индии, которая, по версии Пакистана, провела обстрел позиций пакистанских военнослужащих в Кашмире.

В свою очередь армия Индии обвинила Пакистан в том, что пакистанские военные первыми открыли огонь, проведя накануне минометный обстрел вдоль линии контроля в Кашмире.

Напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном обострилась в феврале после того, как Индия нанесла авиаудар по целям на подконтрольной Пакистану территории Кашмира в ответ на теракт, в котором в начале февраля погибли около 40 работников службы безопасности Индии.

После этого Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

В ответ ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство страны.

Территория Кашмира уже долгие годы является предметом спора между Индией и Пакистаном.

Получив в 1947 году независимость, Британская Индия разделилась на две страны по религиозному признаку.

До сегодняшнего дня в Кашмире не существует государственной границы, а Индию и Пакистан в этом регионе разделяет так называемая Линия контроля.

С 1989 года там активизировались исламистские боевики, которых, как утверждают в Индии, поддерживает Пакистан.