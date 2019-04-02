«Давайте задерживать свадьбы на выходе из ресторана! Там же все гости навеселе» 22 2.04.2019, 15:13

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Иллюстрационное фото

Имеет ли право милиция задерживать на улице человека, который выпил в баре пару бокалов вина?

Читатель «Салідарнасці» поделился историей: в Слуцке его друзей по дороге из бара в кальянную задержали сотрудники милиции.

В прошлую пятницу Станислав вернулся в Беларусь из поездки в Израиль. Один из его друзей недавно приехал из Таиланда, еще одного друга, живущего в Минске, пригласили приехать в родной город на выходные.

Двое друзей из этой компании — диджеи — вечер провели в баре, где устроили вечеринку, на которой совместили приятное с полезным — работали и выпивали.

Бар закрылся в два часа ночи, и часть посетителей решили продолжить отдых в кальянной неподалеку. Часть компании уехала на машине, а трое друзей отправились пешком.

— Заведение в километре от бара, поэтому подумали, что нам лучше прогуляться, чем тесниться в машине, как селедки в бочке, — рассказывает Станислав. — Не успели мы отойти от входа и десяти метров, как я увидел, что к нам от детской площадки бегут два человека. «Так, все, молодые люди, проедем в отделение!» — сказал один из них. Они были в черной спецформе, без бейджей. Никто из них не представился.

Станислав попросил объяснить причину задержания: «Если это задержание, давайте протокол составим».

— Сотрудника милиции это разозлило. Он внятно не мог сказать, у него не были согласованы слова в предложениях. «Задержанный.. опьянение ...находишься». Его коллега сказал: «Вы будете доставлены в отделение и заплатите штраф». Я ответил, что штраф заплачу только по решению суда.

Друзья попытались с ними поговорить, а я понимал, что это бесполезно. Прикинул, что милиционеров двое, а нас трое. Троих они не смогут задержать физически. Друг мой сказал: «Мы вышли из бара, а как нам добраться в другое заведение?». Разговор не клеился. Я предложил друзьям уйти. Милиционер вызывает подкрепление, и я понимаю, что сейчас приедет «бобик», и нас будут паковать.

Спрашиваю: «Я задержан?» — «Да!» — «Нет протокола задержания — нет и самого задержания». — «Отойдите от меня на метр».

Я пошел в свою машину, стоявшую недалеко от бара. Сел на заднее сиденье, закрылся. Набрал номер телефона знакомого сотрудника милиции, но он не ответил.

Ребят забрали в отделение. Через полчаса за ними приехали родственники.

Друзьям выписали штрафы — по 63 рубля каждому — за возмещение расходов по содержанию лиц, помещенных в изолятор.

Много впечатлений было у моего друга, который работает на Белгостелерадиокомпании. Он никогда в жизни не бывал в таких ситуациях. Друг боится потерять работу. Ему сказали, что если быстро оплатит квитанцию, то на работу сообщать не будут.

Правозащитник: Милиционерам дается указание, сколько протоколов надо составить каждый месяц

Имеет ли право милиция задерживать на улице человека, который выпил в баре пару бокалов вина или несколько кружек пива?

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», в прошлом сотрудник правоохранительных органов, Олег Волчек считает, что нет:

— Так можно любого задержать. После спектакля выпили с женой в театральном буфете коньяку. Так что, нас теперь забирать в отделение? День милиции отмечают в ресторане. Там все сотрудники пьют минералку? Давайте тогда задерживать свадьбы на выходе из ресторана? Там все навеселе, вместе с женихом и невестой.

Правозащитник отмечает, что за появление в общественном месте в пьяном виде должны задерживать, если нетрезвый человек находится в неопрятном виде, нарушает общественный порядок — кричит, хулиганит.

По словам Олега Волчека, если человек вышел из бара или ресторана — это не основание его забирать:

— Подобные задержания не редкость. Милиционерам дается указание, сколько протоколов надо составить каждый месяц.

Он напоминает об истории двухлетней давности, когда кричевские милиционеры обратились к главе МВД Игорю Шуневичу с письмом, в котором описали условия работы: руководство заставляет выполнять «план по правонарушениям» и возвращать часть зарплаты — премии.

Бывший милиционер Юрий Дюбанов рассказывал журналистам о том, что дежурные не могли уйти со службы, пока не выявят правонарушения по статьям «Мелкое хулиганство» и «Распитие алкогольных напитков в общественном месте».

Олег Волчек советует героям публикации сходить в РОВД, ознакомиться с материалами проверки и подготовить жалобу на имя начальника РОВД. Пошлину платить не требуется.

— Пусть задерживавшие ребят милиционеры объяснят, как их нахождение на улице оскорбило человеческое достоинство и нравственность. Если возникнут проблемы с оформлением жалоб, пусть обращаются в центр правовой помощи населению. У нас есть примеры, когда административные дела по подобным случаям прекращались.