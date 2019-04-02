Русская доля и нация принцесс 2 Иван Давыдов, «МБХ-медиа»

2.04.2019, 15:21

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Иван Давыдов

Это, наверное, обидно.

Двадцать почти лет правишь страной. Ну, на самом деле девятнадцать, недавно как раз исполнилось девятнадцать лет с момента первой победы Владимира Путина на президентских выборах. Но ведь и девятнадцать лет — это тоже не мало. Крупные хищники, которых ты сам же и притащил во власть, существа с челюстями, способными сжевать мост, завод, и то и космодром, хищники с неутолимым аппетитом, монстры, которых, кажется, боятся все вокруг, сами тоже боятся. Тебя, твоего холодного взгляда и даже сомнительной шутки. Все едят, а перед тобой трепещут, приятно.

Если включить телевизор, там только и разговоров о том, какой ты великий. Как ты мудр, какие точные принимаешь решения, и как восхищаются тобой доярки, оленеводы (недавно в Туве, в лесу случайно встреченный оленевод даже молиться начал, увидев), солдаты, офицеры, дети и политические эксперты. И как откровенно завидуют твоим подданным жители стран, которым не так повезло. У которых вместо национального лидера — какие-то избираемые и заменимые менеджеры. Ты-то ведь несменяем, то есть незаменим.

Чего только не сделано за эти годы. Побежден терроризм на родине. Терроризм на дальних подступах тоже побежден. Выстроена вертикаль власти. Созданы лучшие в мире ракеты, способные в несколько минут по непредсказуемой траектории долететь в любую точку мира. Ну, или, по крайней мере, созданы мультфильмы о таких ракетах, пусть и не лучшие в мире, но все равно способные произвести впечатление. Поставлены на место так называемые западные партнеры, которых настолько сильно удалось обидеть, что они теперь и разговаривать отказываются, и так им и надо, и тем хуже для них. Депутаты избавлены от мучительной необходимости размышлять и принимать решения, граждане — от ненужного и тяжкого труда выбирать, в какую сторону стране развиваться, на пустырях горят сыр и персики, и от костров исходит благоухание.

Даже коррупция почти побеждена — разнообразных губернаторов, а то и вовсе министров сажают настолько часто, что задуматься не успеваешь, как же так вышло-то, что все они сплошь оказались вороватыми. Да и кому задумываться — по счастью, столько принято законов, предусматривающих наказание за ненужные мысли, что думать теперь не всякий решится. Разве какие-нибудь отморозки, на которых и внимания обращать не стоит. Пусть полиция на них обращает внимание.

Ты лучше всех разбираешься в экономике, политике, сельском хозяйстве, да что там, если любого встречного спросить, кто главный специалист по вышиванию крестиком или межзвездным полетам, он не задумываясь назовет твою фамилию. Ты ловишь самых больших щук и можешь, если захочешь, забить в хоккейном матче восемь шайб за игру. Или десять. Или сто двадцать две. И конкурсы красоты не выигрываешь только потому, что пока не принимал в них участия, но каждая красавица, конечно, в голове такой вариант держит и всерьез боится конкуренции.

Жить бы, в общем, и радоваться, но тут вдруг появляется новость, которую даже не недобитки из клеветнических СМИ выкопали, не пятая колонна сочинила и не специалисты по гибридным информационным войнам из международного института русофобии, нет. Родной Росстат провел исследование, а государственные — то есть, по большому счету, твои, — информационные агентства опубликовали. «Примерно 22,6% жителей России не имеют доступа к централизованной канализации. 16,8% населения страны пользуются выгребными ямами, еще 5,8% респондентов заявили о полном отсутствии системы канализации».

И сразу, конечно, портится настроение. Все как на весах. С одной стороны — победы, победы и победы. Униженные враги, разгромленные террористические группировки, целый полуостров, ловко отжатый у зазевавшихся соседей, потоки патоки из каждого утюга и кипы указов о неотвратимом улучшении качества жизни всех слоев населения, особенно, разумеется, бедных и многодетных. А с другой — эта вот не особенно приятно пахнущая новость о выгребных ямах. Пятая часть населения в ожидании неизбежных улучшений живет без канализации. И почему-то так получается, что выгребные ямы перевешивают. Они тяжелее, чем победы. Они нагляднее любых рассказов об успехах, они и оказываются настоящим итогом двадцатилетнего царствования, большая часть которого прошла в условиях относительного изобилия.

Обидно, наверное.

Нет, естественно, специально нанятые люди найдут нужные слова и непременно все разъяснят. Напомнят, что тем мы от сгнившего Запада как раз и отличаемся, что у них — бессмысленное сверхпотребление, а у нас — миссия. У них — бренная материальность, а у нас — сияющая духовность. Духовные люди не какают. Ну, почти как принцессы. А значит, и централизованная канализация им, в общем-то, ни к чему. Мы храним традиционные ценности (злопыхатели еще называют это «одичанием»), а есть ли более традиционная вещь, чем отсутствие теплого ватерклозета? В «Повести временных лет» ни слова о канализации, всех врагов мы без нее побеждали, и гении золотого века русской литературы создавали свои шедевры, прекрасно обходясь обычным нужником. Наша круглая дырка в деревянном полу, может, и не чище, но зато в тысячу раз прекраснее, чем весь их хваленый фаянс.

А те, кто сегодня остался возле выгребных ям, — не отстающие, все ровно наоборот. Они — авангард, они уже в новой эпохе, где традиционные ценности победили окончательно. Не их надо спасать, нет, остальным надо стремиться подняться до их уровня. А впрочем, возможно, и не надо особенно стремиться. Все равно все там будем.

Да, слова, разумеется, найдутся, но обида-то все равно останется. Очень уж тяжеловесная вышла новость и довольно пахучая.

А еще останется вопрос — как, интересно, коррелирует отсутствие канализации с уровнем уважения к власти (важный ведь вопрос в свете законодательных инноваций последних времен, согласитесь)? Кто к власти с большим трепетом — люди, имеющие доступ к канализации, или люди, которые доступа к канализации лишены? Почему-то думается, что последние: это, извините, на унитазе сидя со смартфоном в руках, легко пуститься в ненужные рассуждения о недостатке прав и отсутствии свобод. А когда бежишь за нуждой по утреннему морозцу, комкая в руках обрывок старой газеты, — как-то не до мыслей.

И это косвенным образом доказывает, что двигаться путинская Россия будет к полной победе над канализацией. Надо же, в конце-то концов, расширять списки побед.

Иван Давыдов, «МБХ-медиа»