Еще в одном учебном заведении в Санкт-Петербурге произошел взрыв 6 2.04.2019, 15:24

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На место выехали службы экстренной помощи.

2 апреля в 13.51 прогремел взрыв в в Сельскохозяйственной академии на шоссе Подбельского в Пушкине в Санкт-Петербурге, сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Об этом пишет «Гордон».

В результате инцидента пострадал один человек. На место выехали службы экстренной помощи.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге.