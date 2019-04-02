Еще в одном учебном заведении в Санкт-Петербурге произошел взрыв

Еще в одном учебном заведении в Санкт-Петербурге произошел взрыв6
- 2.04.2019, 15:24
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На место выехали службы экстренной помощи.
2 апреля в 13.51 прогремел взрыв в в Сельскохозяйственной академии на шоссе Подбельского в Пушкине в Санкт-Петербурге, сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Об этом пишет «Гордон».
В результате инцидента пострадал один человек. На место выехали службы экстренной помощи.
Ранее стало известно, что четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге.