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Премьер Греции начал исторический визит в Северную Македонию

  • 2.04.2019, 15:41
Фото: AFP

Политик такого уровня прибыл в страну впервые с 1991 года.

Премьер Греции впервые с 1991 года прибыл с визитом в Северную Македонию - в Скопье Алексиса Ципраса ждал радушный прием с улыбками, объятиями и селфи.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Визит Ципраса - исторический, ведь два государства три десятилетия конфликтовали из-за названия Македонии. В течение этого времени греческие премьеры в соседнюю страну не ездили.

Греческие СМИ называют прием Ципраса в президентском дворце в Скопье "более чем теплым".

При встрече македонский и греческий премьеры обменялись рукопожатиями перед объективами фотокамер, обнялись, а потом, улыбаясь, сделали несколько совместных селфи. Присутствующие на церемонии встретили этот шаг аплодисментами.

"Встретил своего друга и коллегу Ципраса. Первый премьер-министр Греции, посетивший Северную Македонию. Действительно исторический день", - прокомментировал встречу в Twitter македонский премьер-министр Зоран Заев.

Однодневный визит Ципраса происходит через месяц после того, как греческий премьер и его македонский коллега Зоран Заев завершили выполнение соглашения об изменении названия Македонии, чтобы оно отличалось от одноименной греческой провинции.

Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению страны в НАТО и Евросоюз.

Теперь соседи обещают укрепить экономические связи. В делегации греческого премьера - несколько министров и более двух десятков лидеров греческого бизнеса.


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