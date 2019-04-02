В Беларуси ввели новые правила сбора ягод 13 2.04.2019, 15:49

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Граждан страны мотивируют к собирательству?

В Беларуси изменили правила сбора дикорастущих ягод. Теперь наказывать за использование «комбайна» никто не будет. Главное, говорят ученые, чтобы приспособление соответствовало определенным параметрам. Иначе — штраф, пишет tut.by.

В Минлесхозе поясняют: раньше в законе про «комбайны» не было ни слова. Лишь значилось, что сбор ягод не должен повреждать насаждения. Все же трактовали это так: собирать ягоды можно лишь вручную. Хотя, несмотря на запреты, некоторые продолжали втихаря работать «совками».

— В прошлом году нам поступило много звонков, люди просили как-то во всем этом разобраться, — говорят в Минлесхозе. — Мы решили внести ясность в данную ситуацию. Проанализировав опыт скандинавских и прибалтийских стран, а также России, мы с нашими учеными пришли к выводу, что правильные «комбайны» все-таки не вредят насаждениям.

Параметры правильного «комбайна» в законе строго прописали. Итак, он состоит из зубьев, емкости накопителя, держателя (ручки). При этом расстояние между зубьями — не менее 0,5 см. Корпус и зубья должны быть из пластмассы, металла, древесины, резины или же их комбинаций. Режущие края в зоне срыва ягод запрещены.

— Если приспособление не соответствует закону, человеку грозит штраф, — объясняют в ведомстве.

Иван Бордок, заведующий сектором пищевых и лекарственных ресурсов леса Института леса НАН, и раньше поднимал вопрос об использовании «комбайнов». Кандидат сельскохозяйственных наук рассказывает, что в 2014—2015 году они провели исследование и установили: особого вреда плодоношению и вегетативной системе угодий приспособления не несут.

— Да, они немного портят листья, но существенного вреда чернике от этого нет. Главное — не вырвать растение, — предупреждает Иван Бордок. — Поэтому в приспособлениях очень важна правильная ширина зубьев: побеги и листья должны проскальзывать между ними.

Как правильно работать «комбайном» в законе тоже прописали. С черникой и голубикой стоит поступать так: «совок» держать под углом к верхней части куста. Второй рукой придерживать побеги, толстая нижняя часть побега не должна попадать в гребенку.

У клюквы свои особенности. В этом случае приспособление нужно направлять по поверхности мха и побегов клюквы.

В Минлесхозе уверены: с помощью «комбайнов» можно будет собирать в 1,5−2 раза больше ягод, а значит, и больше их экспортировать.

По мнению Ивана Бордока, ходить за ягодами станет не так утомительно, цена на них уменьшится, а рынок насытится.

— Не нужно бояться этого нововведения, — уверен ученый. — Неужели латыши, эстонцы или финны, где такая практика существует давно, хуже относятся к своим дикорастущим ягодникам? Нет. Просто это более демократичные подходы к рациональному природопользованию.