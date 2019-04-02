Пять сотрудников из команды Бабича в Беларуси оказались персонами нон грата в Украине 1 2.04.2019, 16:11

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Кого привез с собой в Минск посол РФ.

Приехавший в Беларусь в прошлом году посол России Михаил Бабич активно комплектует посольство новыми кадрами. В основном это его прежние коллеги из полпредства президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО). Среди новых сотрудников посольства в Минске — силовики и дипломаты, к которым есть счеты у властей Украины, сообщает tut.by.

СМИ уже писали, что заместитель и помощник Бабича в ПФО Алексей Сухов приехал в Минск на должность советника-посланника. Сухов — силовик, военный дипломат, выходец из Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ). У Бабича в Приволжье он курировал внутреннюю политику регионов, входящих в федеральный округ, и работу силовиков, писал Коммерсант.

Фото: 73online.ru

По совпадению или нет, Сухов покинул полпредство в ПФО 28 сентября 2018 года, в день, когда по подозрению в мошенничестве задержали его брата Владимира, директора «Ульяновскгосэкспертизы». Его освободили из-под ареста два месяца спустя.

Посол России также перевез в Минск нескольких других своих бывших сотрудников. Это советник Светлана Липей и старший советник Александр Дементьев, которые были помощниками Бабича как депутата Госдумы, а затем работали в аппарате полпредства президента РФ в ПФО. В Минск переехали первые секретари посольства Олег Слободян и Илья Федоров, которые до этого также работали в аппарате Бабича в Приволжье.

Интересна фигура первого секретаря посольства Андрея Клинцевича. Он сын родившегося в Беларуси российского сенатора и ветерана Афганской войны Франца Клинцевича. Как большинство новых дипломатов в посольстве РФ в Минске, Андрей Клинцевич переведен сюда из аппарата Бабича в Приволжье.

Он служил в спецназе ВДВ, получил военное образование, и перед приездом в Беларусь курировал военно-патриотические клубы «Молодой гвардии Единой России». В октябре прошлого года именно в этой должности Клинцевич-младший приехал в Беларусь и посетил Гродненское кадетское училище незадолго до своего назначения первым секретарем. В училище цель визита описали как «ознакомление с условиями обучения, проживания, досуга кадет, налаживание тесного взаимодействия белорусских и русских кадет».

Андрей Клинцевич (второй слева) в Гродненском кадетском училище, 5 октября 2018 года. Фото: kadetgrodno.schools.by

Но прославился Андрей Клинцевич не этим. В 2014 году, по данным «Новой газеты», он с отцом получили «Почетные грамоты» от президента России за участие в крымских событиях весны того года. Неясно, в чем была роль Клинцевича-младшего, но по данным украинских СМИ, он регулярно ездил в Крым и на Донбасс. За это он попал в нашумевшую базу данных «Миротворец». Украинский телеканал «Прямий» даже сообщал, что Клинцевич — сотрудник ГРУ под агентурным псевдонимом «Гога». Правда подтверждения этой информации канал не привел.

В 2019 году на должность советника-посланника в Минск приехал Владимир Андреев. Он единственный из новых сотрудников посольства России, кто не работал с Бабичем в Приволжье, но у него тоже необычная для карьерного дипломата биография.

Андреев стал известен после громкого скандала в мае 2013 года в Крыму, где он к тому времени около трех лет работал генконсулом РФ в Симферополе. Андреев раскритиковал фильм о сталинской депортации крымских татар «Хайтарма», заявив, что в ленте не раскрыта тема «сотрудничества лиц крымскотатарской национальности с фашистскими оккупантами».

Владимир Андреев, скриншот с youtube.com

Крымские татары вышли протестовать против заявлений дипломата, МИД России признал, что генконсул допустил «некорректные формулировки» без «должного учета чувствительного вопроса».

Но Андреев не промолчал, а назвал позицию своего начальства «беспомощным, глупым и беспринципным позорищем» и подал в отставку. Впрочем уже скоро он вернулся в МИД России на свою прежнюю должность — замглавы Департамента по вопросам новых вызовов и угроз. Оттуда он и переехал в Беларусь.

Клинцевич и Андреев — не единственные дипломаты в российском посольстве, у кого были проблемы с украинскими властями. Есть такие и среди прибывших в Беларусь до Бабича.

Военный и военно-воздушный атташе Кирилл Колючкин приехал в Минск в 2017-м. До 2014 года он работал в Киеве военно-морским атташе, но был объявлен персоной нон-грата. СБУ сообщила, что задержала его «на месте совершения агентурной акции». По данным СМИ, при задержании у него были найдены документы украинских силовых структур с грифами секретности.

Кроме военного атташе Колючкина, в базу данных «Миротворца», попала и еще пара дипломатов в Беларуси. Это советники посольства России Константин Гусев и Владимир Маресев, приехавшие в Минск в 2017 и 2016 годах. Гусева и Маресева на сайте «Миротворца» называют штатными сотрудниками ГРУ из-за того, что они фигурировали в опубликованном на сайте warfiles.ru списке бывших и действующих российских разведчиков (после удаления материала, он доступен по этой ссылке).