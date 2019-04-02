НАТО отмечает 70-летие 2.04.2019, 16:20

НАТО - один из самых успешных военных альянсов в истории.

Министры иностранных дел стран НАТО соберутся на этой неделе в Вашингтоне по случаю 70-летия Североатлантического договора, передает «Голос Америки».

Большинство американских экспертов по внешней политике, включая Марка Симаковского, говорят, что НАТО является одним из самых успешных военных альянсов в истории, который совершенно не устарел.

«Он демонстрировал способность адаптироваться к изменениям в прошлом, шла ли речь о работе с возрождающейся Россией, урегулировании кризиса на южном фланге НАТО или решении проблем в сфере кибербезопасности, – сказал Симаковский, научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. – Так что НАТО адаптируется, и союзники тратят больше средств на оборону».

НАТО рекомендует своим членам тратить на оборону не менее 2 процентов от своего ВВП. Но только семь из 29 государств-членов достигли этого уровня.

Некоторые эксперты считают, что правило 2 процентов имеет большое значение. В основе альянса лежит доверие его членов друг к другу.