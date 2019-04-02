Активисты РЭП в Бобруйске: Tолько объединившись можно решить проблемы 2.04.2019, 17:08

Активисты профсоюза РЭП в Бобруйске начали совместную компанию с жителями одного из районов города.

Они требуют от местных властей привести придомовые дороги в порядок и объяснить, как потрачены бюджетные средства, пишет сайт praca-by.info.

Жители домов, расположенных на улицах Октябрьской и Красноармейской в г. Бобруйске неоднократно писали обращения в различные инстанции. Администрация города обещала решить проблему ещё в 2018 году. Но ситуация не только не изменилась, а ухудшилась.

«Мы решили поддержать местных жителей и провести совместную компанию», – рассказал инициатор сбора подписей член профсоюза РЭП Александр Комар:

– За несколько недель собрали более 700 подписей. Поскольку местные власти не обращают внимания на состояние наших подъездных путей и придомовых территорий, приходится добиваться выполнения их непосредственных обязанностей таким образом.

Если разобраться, ремонт должен делаться за налоги, которые платят горожане местной власти. А перед тем как составлять планы должны происходить общественные обсуждения. Жители районов имеют законное право влиять на решения местной администрации. Мы хотим поставить на гражданский контроль не только выполнение наших требований, но и получить ответ как именно были потрачены средства, запланированные на так называемый ремонт.

– Власть должна действовать в интересах народа, а не наоборот. Проблем достаточно и в каждом регионе, и в каждом дворе, но только совместными усилиями можно добиться соблюдения своих законных прав и интересов, - отметил Александр Комар.

Совместное обращение активистов РЭП и жителей района направлено в aдминистрацию Бобруйска.