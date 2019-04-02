Павел Климкин: Украина продолжит курс на ЕС и НАТО независимо от результатов выборов 2.04.2019, 16:37

Павел Климкин

Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Украинское общество просто не позволит никому отойти от этого направления.

«Украина продолжит движение в направлении членства в Европейском союзе и НАТО независимо от результатов выборов» - , заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Об этом пишет сайт nv.ua.

«Могут быть некоторые различия относительно временных рамок и тактики, но с точки зрения стратегии, это решено на сто процентов», - сказал он.

Министр выразил уверенность, что полного разворота в сторону Москвы не будет.

«Украинское общество просто не позволит никому отойти от основного направления украинской внешнеполитической ориентации - пути в ЕС и НАТО», - резюмировал Климкин.

Напомним, первый тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 31 марта.

По результатам национального экзитпола, шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,6%, за нынешнего президента Петра Порошенко отдали свои голоса 17,8%.

По данным ЦИК, которая обработала 99,07% протоколов на 14:00 2 апреля, Зеленского поддержали 30,22% избирателей, а Порошенко - 15,92%.

ЦИК официально объявила о подготовке ко второму туру выборов.