Стали известны новые подробности громкого ЧП в школе в Столбцах 2.04.2019, 16:44

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ФОТО: ВАДИМ ЗАМИРОВСКИЙ, TUT.BY

15-летний школьник частично признал свою вину.

В эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила, что Вадим М., десятиклассник столбцовской школы №2, частично признал вину. Напомним, школьника обвиняют в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двоих.

Nn.by связалась с матерью Вадима, чтобы уточнить, в чем именно он признает вину. Но женщина сообщила, что много деталей не знает: мол, она с сыном не видится, не дают. К Вадиму пускают только его отца.

Напомним, 11 февраля Вадим пришел в школу с ножом. Он убил учительницу истории Марину Пархимович, ранил двух учеников, которые пытались защитить женщину. После Вадим вышел из кабинета, зашел в соседнюю комнату, где были одиннадцатиклассники, подошел к Александру Рлманову и ударил того ножом в шею. Он скончался на месте. Вадим сбежал, через пару часов его задержали.

По словам матери, школьник говорил отцу, что не помнит, как убил 11-классника Романова.

«Вадим говорил, что не хотел убивать того одиннадцатиклассника. Сын не помнит, как пошел в ту комнату и почему ударил Романова ножом. Говорит, и сам не знает, как и почему так случилось», - говорит мать Вадима.

Но об убийстве учительницы Вадим высказывался однозначно, рассказала женщина. Учительницу Вадим убил сознательно, объяснил это тем, что она его «достала в школе».

Пока что следственные действия по делу продолжаются. За двойное убийство и покушение на жизни еще двоих человек Вадиму грозит максимум 15 лет, так как он является несовершеннолетним.