Весенняя Чехия: куда съездить и что посмотреть 2 2.04.2019, 17:06

Понятия «не сезон» в этой стране не существует в принципе.

Туры в Чехию можно купить хоть в январе, хоть сейчас, весной, хоть летом или осенью, Чехия прекрасна в любое время года, пишет сайт tengrinews.kz.

Гулять по переулкам средневековых городов, блуждать по анфиладам и залам любого из двух с лишним тысяч замков, пить свежайшее пиво.

Города Чехии

Поклонники старинной архитектуры и долгих экскурсий по замкам, музеям и другим интересным местам оценят чешские города. Самый популярный из них, разумеется, столица Прага с ее средневековыми замками, мостами и улочками, но не менее интересны Брно, Острава, Пльзень и другие. В каждом из них есть свои архитектурные памятники и, что немаловажно, местные маленькие пивоварни. Особенно прославилось остравское пиво, которое давно стало известно за пределами Чехии.

Отдельного внимания стоит регион Южная Богемия (к югу от Праги). Это край не только красивой природы, густых лесов, ярких лугов и озер, но и многочисленных средневековых замков. Самый известный из них - Чески-Крумлов, а также деревня Голешовице, где можно увидеть редкие образцы деревянного зодчества.

Бальнеологические курорты

Чешские здравницы сосредоточены на западе страны. Это и знаменитые Карловы Вары, и Франтишковы Лазне, и Марианские Лазне, и Кинжварт. Именно в этом регионе бьет самое большое количество минеральных источников с самым разнообразным химическим составом. Спектр излечиваемых заболеваний здесь довольно широк, поэтому бальнеологические курорты Чехии популярны и за пределами страны.

Горнолыжные курорты

Самые высокие горы в Чехии находятся в Кроконоше, на севере страны, практически на границе с Польшей. Высочайшая точка - гора Снежка, ее высота 1 062 метра. Именно здесь и находятся чешские горнолыжные курорты - Шпиндлеров Млин, Витковице, Гаррахов и Рокитници-над-Изерой.

Природа и национальные парки

Красивые пейзажи и живописные места есть практически в каждом регионе Чехии, но некоторые из них особенно примечательны. Южная Моравия знаменита тем, что большую часть ее территории занимают виноградники (и винодельни), а также есть два национальных парка, охраняемых ЮНЕСКО: Подыя и Моравский крас. Лучшее место для эко- и агротуризма - Восточная Богемия, где природа сохранилась практически в первозданном виде и тщательно оберегается. Здесь разводят лошадей, занимаются фермерским хозяйством и ходят в пешие походы.

Чешская столица весной подарит вам незабываемые эмоции. Прогуливаясь по улицам Праги, вы ощутите себя героем средневековой сказки, благодаря присутствию многочисленных архитектурных сооружений того периода. К тому же весной в Праге можно встретить уличных музыкантов, а также посетить различные фестивали.

Наверное, для многих станет новостью то, что совершать путешествие в столицу Чехии выгоднее всего именно весной, так как в эту пору туристов здесь намного меньше, чем когда-либо. Теплый воздух, легкий ветерок и нежное весеннее солнце так и призывают выйти на улицу и прогуляться по старинному городу. Температура воздуха в Праге в среднем составляет + 3 °C в марте, +7 °C в апреле, +13 °C в мае. Морозных деньков вы не встретите ни в одном из вышеперечисленных месяцев. По этой причине именно весенняя пора является самой подходящей для комфортного путешествия по старинному городу. Рекомендуем исследовать город пешком или же на трамвае. Если выбрать последний вариант, то, разместившись возле окна, можно собственными глазами увидеть все самые известные памятники архитектуры и другие популярные достопримечательности Праги, а также насладиться красивейшей картиной весеннего города.

Если же вы решили посетить Прагу в период с 1-23 апреля, то вас будет ждать большой сюрприз, ведь появится уникальная возможность поучаствовать в празднованиях, посвященных Пасхе, посетив многочисленные пасхальные ярмарки, которые традиционно проходят как на Староместской, так и на Вацлавской площадях. Туристы, которые посетят Прагу поближе к 30-м числам апреля, смогут стать участниками фестиваля сжигания ведьм под названием Чародейнице, он приурочен к языческому празднику весны Вальпургиева ночь.

В мае в столице Чехии открывается известный во всем мире фестиваль классической музыки под названием "Пражская весна". Но не расстраивайтесь, если по каким-либо причинам вам не удастся на него попасть, ведь вы в любое время можете посетить один из многочисленных концертов классической музыки, которые проходят в пражских костелах буквально каждый вечер.

Прага весной цветет яркими цветами, обязательно поднимитесь на смотровую Петршинской башни, ведь такого разнообразия красивых сиреневых кустов вы еще не видели в жизни. К тому же в первый день мая здесь традиционно отмечается День влюбленных, поэтому у вас будет возможность не только приятно провести время со своей второй половинкой, но и приобрести интересные лакомства, среди которых числятся разнообразные колбаски, пирожки, а также сладости, сделанные в форме сердца. Кроме этого, в тот же день здесь проходит фестиваль под названием "Цветущие вишни на Петршине".

Это далеко не все развлечения в Праге на март, апрель и май. К романтическим прогулкам по очаровательной Праге можно добавить захватывающие дух автобусные экскурсии в старинные чешские города и замки или поездку в один из городов Европы, скажем, в Дрезден, Мюнхен, Нюрнберг или, например, в Вену.