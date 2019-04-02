Феномен Зеленского: шоумен объединил Украину? 2 2.04.2019, 17:19

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Владимир Зеленский объединил Украину в протесте против нынешних политиков, он лидирует в большинстве регионов.

В 19 из 24 областей Украины и в Киеве избиратели поддержали именно шоумена Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), пишет «Немецкая волна».

На момент обработки 88 процентов электронных протоколов за него проголосовали 30,28 процента избирателей. Нынешний президент Петр Порошенко набрал лишь 16,01 процент голосов и лидирует только в двух областях: Львовской и Тернопольской. В Донецкой и Луганской областях - за исключением контролируемых сепаратистами территорий - побеждает кандидат-самовыдвиженец, бывший член Партии регионов Юрий Бойко.

Исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук считает, что это ответ избирателей действующему президенту, который за пять лет у власти так и не смог наладить диалог с обществом и не выполнил своих обещаний.

"Зеленский действительно сейчас объединил страну. Еще с Майдана остается общественный запрос на честную власть и равенство всех в системе права. Своим брендом "Слуга народа" он точно попал в этот общественный запрос", - считает Конончук.

Молодежь пришла на выборы и проголосовала за "своего"

Больше всего повлияла на результат первого тура украинских выборов молодежь, говорят социологи. Несмотря на то, что аналитики не ожидали высокой активности молодых избирателей, однако они пришли и проголосовали за своего кандидата.

"Все ожидали, что молодых людей придет гораздо меньше, однако их пришло достаточно, чтобы Зеленский выиграл в первом туре. У них был четко определен кандидат, поэтому вышли именно такие результаты", - сказал Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, одной из трех компаний, которые 31 марта проводили Национальный экзитпол.

"Если бы активность избирателей была низкой, то во второй тур имела бы шанс попасть Юлия Тимошенко. Однако получилось иначе", - отметил Паниотто. По данным ЦИК, в воскресенье проголосовало более 63 процентов избирателей. Паниотто добавил, что в голосовании приняло участие примерно одинаковое количество женщин и мужчин.

Голосование за границей - без сюрпризов

Вместе с тем, Петра Порошенко поддержало большинство украинцев за рубежом. Согласно подсчету голосов в пределах зарубежного избирательного округа, на момент обработки более 98 процентов протоколов действующего президента Украины поддержали почти 38,6 процента избирателей. Владимир Зеленский в заграничном избирательном округе заручился поддержкой 26,14 процентов избирателей.

Такой результат Светлана Конончук считает ожидаемым, поскольку зарубежные украинцы видят преимущества следованию европейским ценностям и западному образу жизни и ассоциируют это с Петром Порошенко, который сделал ставку именно на сотрудничество с ЕС и НАТО.

Самой большой интригой было, как на этот раз проголосуют военные, в частности, на востоке Украины. Они выбирали президента и своего главнокомандующего на спецучастках. Всего таких участков было 79 в районе Операций объединенных сил (ООС) в Донбассе и один на Яворивском полигоне во Львовской области.

Владимир Паниотто объясняет, что в силу специфики своей работы военные не попадали в исследования социологов. Кроме этого, Национальный экзитпол не проводился на этих спецучастках, поэтому даже прогнозных результатов, как проголосует армия, ни у кого не было.

Сейчас в ЦИК заявляют, что в зоне проведения ООС распределение голосов на выборах президента Украины можно сравнивать с данными по стране. "Все участки, расположенные в зоне разграничения, и специальные участки, организованные для военнослужащих объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет. Есть два безусловных лидера на этих участках, как и по всей Украине ", - сказал заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на брифинге в понедельник. Официальных данных, кто же из кандидатов - Порошенко или Зеленский - побеждает на спецучастках, пока еще нет.