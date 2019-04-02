МЧС: Причиной взрыва в петербургской военной академии стало неустановленное взрывное устройство 2.04.2019, 17:40

Фото: ТАСС

Mощность взрыва - около 200 грамм в тротиловом эквиваленте.

Причиной взрыва в петербургской Академии им. Можайского стало неустановленное взрывное устройство, об этом заявили «Новой газете» в пресс-службе регионального управления МЧС.

В экстренной службе не смогли конкретизировать, было ли это самодельное взрывное устройство или учебный боеприпас.

В здании Академии им. Можайского взорвалась мина.

На место происшествия приехал врио губернатора Петербурга Александр Бегловhttps://t.co/4OCvxxzc2K pic.twitter.com/dF0a1qPtNn — Новая Газета (@novaya_gazeta) 2 апреля 2019 г.

В настоящее время из здания военной академии имени Можайского вывели всех студентов, которые оказались заблокированы после взрыва.

На городской станции скорой помощи подтвердили, что в результате произошедшего были госпитализированы четыре человека с травмами различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Военно-медицинскую академию. Среди них нет курсантов академии им. Можайского, только офицеры.

В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточняют, что мощность взрыва — около 200 г. в тротиловом эквиваленте. К зданию Академии приезжал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, он пробыл на месте происшествия около 15 минут. К прессе он не выходил.

Взрыв в здании военной Академии им. Можайского произошел сегодня днем. СМИ сообщали, что двое сотрудников академии обнаружили взрывное устройство (по некоторым данным, мину — ред.) и решили перенести его в безопасное место. Оно сдетонировало во время переноски.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.