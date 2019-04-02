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Профсоюз РЭП добился очередной победы

  • 2.04.2019, 17:55
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фото с сайта tut.by

Профсоюз РЭП помог электромонтажнику добиться выплат по договору подряда.

Наниматель не захотел платить работнику полностью из-за того, что тот выполнил работы быстрее оговоренного срока. СООО «Натрикс» заключил договор подряда с членом профсоюза РЭП Сергеем Ворошиловым на выполнение электромонтажных работ, пишет praca-by.info.

На выполнение работ Сергею давался месяц, однако он справился за две недели. Кроме того, по просьбе нанимателя, сделал дополнительные задания, которые не были зафиксированы в договоре. В итоге руководство компании отказалось платить в полном объёме.

Суд Октябрьского района Витебска частично удовлетворил иск работника и постановил взыскать с нанимателя 543 рубля вознаграждения по договору подряда и 70 рублей пени.

Сергей Ворошилов рассказал, что не первый раз работал с СООО «Натрикс» и поэтому не ожидал, что ему могут не заплатить:

– Можно сказать, что у меня были доверительные отношения с руководством. Они знали, что я профессионал в своей области. Оплачивали работу достойно и своевременно, поэтому я и согласился на дополнительные работы. Но в конце 2018 года вдруг решили не рассчитаться полностью. В договоре было прописано, что моё вознаграждение – 1100 рублей. А получил я только половину, потому что сделал все быстрее?

Если бы я мог знать, что со мной так поступят – фотографировал каждый свой шаг, сам бы вел журнал по учету работ. Сейчас я понимаю, что эти несложные действия смогли бы меня обезопасить. Мне кажется, очень важно не молчать о незаконных действиях нанимателя. До обращения в РЭП, я вообще не верил, что мне удастся что-то вернуть. В Беларуси в порядке вещей кидать людей на деньги. Раньше читал об этом только в СМИ, а теперь понимаю на собственном опыте, отметил Сергей Ворошилов.

Отстаивать интересы работнику в суде помогал активист профсоюза РЭП, юрист Александр Хамратов:

– В данном случае работник полностью выполнил свою работу. А наниматель уже в середине оговоренного срока в акте приёма-передачи указал, что выполнено около 50%, поскольку не желал платить ему ранее оговоренную сумму полностью. Поэтому людям, которые работают по договору подряда, я советую в конце каждого рабочего дня фиксировать результат своей работы (делать фото, видео).

Что примечательно, на суде все свидетели со стороны нанимателя терялись в показаниях и не могли рассказать никаких конкретных фактов. Их показания в основном сводили к «не помню» и «не знаю».

– Проблема была ещё и в том, что дополнительные работы не были никак задокументированы. Подтвердить то, что он их выполнял могло только наличие квалификации в данной области – высшего профильного образования. К тому же ранее Сергей Ворошилов уже производил эти работы в СООО «Натрикс». Однако суд не посчитал эти доказательства достаточными и удовлетворил иск частично.

– Никогда не выполняйте никакой работы по устной договоренности. Когда вам не заплатят -доказать потом что-то будет очень сложно. Договор подряда должен заключаться в письменной форме с прописанными условиями, сроками исполнения и установленным вознаграждением, добавил Александр Хамратов.


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