В Беларуси нельзя бегать без милиции 16 2.04.2019, 18:14

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Новый закон заблокировал проведение марафона «Витовт» на Сморгонщине.

«Федерация приключенческих гонок» запланировала на 14 апреля проведение марафона «Витовт» и любительского забега «Жук-Трейл» в окрестностях Крево, но спортивное событие оказалось под угрозой, передает «Белсат».

Местные власти согласились на проведение марафона и забега в случае подписания договора с РОВД на «охрану общественного порядка во время проведения массового мероприятия». Это предусматривается Положением об оплате услуг по охране общественного порядка на массовых мероприятиях.

Документ был принят в соответствии с законом от 17 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»». Действие положения распространяется на все массовые мероприятия, в том числе и спортивные, если они проходят без участия органов власти.

По словам руководителя «Федерации приключенческих гонок» Михаила Сидорука, «единственный для нас вариант – найти общий язык с райисполкомами и облисполкомами и попасть в их календарь мероприятий».

Но сделать это можно только в ноябре-декабре, когда местные власти делают план мероприятий на будущий год. Тот, кто не успел это сделать, тот опоздал.

«Сморгонский райисполком не нашел оснований включить нас в свой календарь и стать соорганизатором без представления финансирования», – рассказал глава Федерации Михаил Сидорук.

Организаторы марафона и забега были готовы взять на себя стоимость оплаты услуг медиков, а в обращении к местным властям отметили, что не претендуют на «выделение финансирования».

Стоимость услуг милиции во время марафона и забега составляет 225 базовых величин (Br 5737,5).

В «Витовте» и «Жук-Трейле» планируют принять участие около 250 человек. На организацию мероприятия было собрано Br 5692,8. С учетом услуг милиции цена участия в марафоне и забеге возрастет в два раза.

1 апреля Министерство спорта и туризма начало правовой мониторинг постановления правительства, которое регулирует «некоторые аспекты проведения спортивных мероприятий».