ВТО составила рейтинги крупнейших экспортеров и импортеров 1 2.04.2019, 18:19

Рейтинги возглавляют США, Китай и Германия.

Всемирная торговая организация обнародовала данные по экспорту товаров и услуг по странам мира в 2018 году. Об этом говорится в отчете на сайте ВТО, передает rbc.ua.

Согласно оценке ВТО, мировая торговля товарами за 2018 год выросла на 3,0%.

Первое место в рейтинге экспорта товаров занимает Китай - 2487 млрд долларов с долей в мировом экспорте 12,8%. На втором месте США - 1664 млрд долларов (8,5%), на третьем Германия - 1561 млрд долларов (8,0%).

Фото: wto.org

В рейтинге импорта товаров первое место занимают США - 2614 млрд долларов с долей в мировом импорте 13,2%. На втором месте Китай - 2136 млрд долларов (10,8%), на третьем Германия - 1286 млрд долларов (6,5%).

Фото: wto.org

Первое место в рейтинге экспорта услуг занимают США - 808 млрд долларов с долей в мировом экспорте 13,9%. На втором месте Германия - 381 млрд долларов (6,6%), на третьем Великобритания - 337 млрд долларов (5,8%).

Фото: wto.org

В рейтинге импорта услуг первое место занимают США - 536 млрд долларов с долей в мировом экспорте 9,7%. На втором месте Китай - 521 млрд долларов (9,4%), на третьем Германия - 364 млрд долларов (6,6%).

Фото: wto.org

ВТО прогнозирует замедление роста мировой торговли товарами в 2019 году до 2,6% по сравнению с 3,0% в 2018 году. По данным, ВТО, номинальный мировой экспорт товаров составил 19,48 трлн долларов, что на 10% больше, чем в предыдущем году.