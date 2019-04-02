Порошенко: Все руководство «Укроборонпрома» должно пройти проверку на полиграфе 11 2.04.2019, 18:47

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Петр Порошенко

Фото: Reuters

Результаты проверки, если на то будут основания, президент Украины поручил передать правоохранителям.

Все руководство государственного концерна "Укроборонпром" должно пройти проверку на полиграфе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко 2 апреля на совещании с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и его заместителем Сергеем Кривоносом, сообщила пресс-служба президента Украины.

"Мы обращаемся к правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава "Укроборонпрома". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", – сказал президент Украины.

Порошенко попросил передать в правоохранителям или контрразведке Службы безопасности Украины данные исследований, "если будут выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления".

Кривонос представил Порошенко предложения по проверке "Укроборонпрома" и реформированию оборонного сектора.

Также Порошенко заявил, что на основании рекомендаций Кривоноса обратится к правительству по поводу финансирования аудита "Укроборонпрома", и решение, по его мнению, должно быть принято в апреле. Кроме этого он сказал, что концерн должна отдельно проверить Государственная аудиторская служба и Счетная палата и общественные организации.

Порошенко также настаивает на скорейшем рассмотрении в парламенте законопроекта о частичном раскрытии государственного оборонного заказа и выступает за привлечение к работе Наблюдательного совета "Укроборонпрома" представителей стран-партнеров Украины.