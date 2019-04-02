«К чему снится зубр в доме»: Яндекс рассказал, что видят во сне белорусы

«К чему снится зубр в доме»: Яндекс рассказал, что видят во сне белорусы3
- 2.04.2019, 18:53
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Эксперты изучили запросы белорусских пользователей про сны за 2018–2019 годы.
Каждый день пользователи Яндекса задают вопросы, связанные с толкованием снов, рассказали представители поискового сервиса, передает interfax.by.
По поисковым запросам можно судить, что снится людям чаще всего. Эксперты изучили запросы белорусских пользователей про сны за 2018–2019 годы и составили топ наших сновидений.
Чаще всего в запросах белорусов про сны фигурирует слово "беременность". Например, пользователи спрашивали, к чему снится две полоски на тесте на беременность и к чему снится беременность тройней.
Топ-10 слов из запросов о снах
Беременность
Человек
Умерший
Ребёнок
Змея
Бывшие
Дом
Рыба
Зуб
Муж
В запросах о снах часто звучит тема благосостояния: к чему снится купить квартиру, к чему снятся золотые украшения много для женщины, к чему снится покупка машины.
Судя по запросам, иногда людям снится что-нибудь страшное или неприятное: например, смерть, ядовитые змеи и пауки, различные заболевания, авиакатастрофы, автомобильные аварии и взрывы. Иногда они видят, наоборот, приятные сны и хотят узнать, к чему снятся слонята или к чему снятся ежики.
Некоторые искали толкование снов, связанных со сверхъестественным: к чему снятся вампиры, к чему снится экстрасенс, к чему снятся призраки. Попадались и вопросы, как присниться конкретному человеку: как присниться парню который нравится или как присниться человеку на расстоянии.
Бывают неожиданные запросы про сны: например, к чему снится зубр в доме, к чему снится средневековье, к чему снится беременный мужчина.
Самые популярные цвета в снах белорусов — чёрный и белый. Немного реже встречаются красный и синий.
Люди обращают внимание на то, когда им приснился сон. Например, среди запросов встречались такие: снится человек с четверга на пятницу, когда снятся вещие сны дни недели или более конкретный запрос — к чему снится парень который нравится с среды на четверг.