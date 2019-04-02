«К чему снится зубр в доме»: Яндекс рассказал, что видят во сне белорусы 3 2.04.2019, 18:53

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Эксперты изучили запросы белорусских пользователей про сны за 2018–2019 годы.

Каждый день пользователи Яндекса задают вопросы, связанные с толкованием снов, рассказали представители поискового сервиса, передает interfax.by.

По поисковым запросам можно судить, что снится людям чаще всего. Эксперты изучили запросы белорусских пользователей про сны за 2018–2019 годы и составили топ наших сновидений.

Чаще всего в запросах белорусов про сны фигурирует слово "беременность". Например, пользователи спрашивали, к чему снится две полоски на тесте на беременность и к чему снится беременность тройней.

Топ-10 слов из запросов о снах

Беременность

Человек

Умерший

Ребёнок

Змея

Бывшие

Дом

Рыба

Зуб

Муж

В запросах о снах часто звучит тема благосостояния: к чему снится купить квартиру, к чему снятся золотые украшения много для женщины, к чему снится покупка машины.

Судя по запросам, иногда людям снится что-нибудь страшное или неприятное: например, смерть, ядовитые змеи и пауки, различные заболевания, авиакатастрофы, автомобильные аварии и взрывы. Иногда они видят, наоборот, приятные сны и хотят узнать, к чему снятся слонята или к чему снятся ежики.

Некоторые искали толкование снов, связанных со сверхъестественным: к чему снятся вампиры, к чему снится экстрасенс, к чему снятся призраки. Попадались и вопросы, как присниться конкретному человеку: как присниться парню который нравится или как присниться человеку на расстоянии.

Бывают неожиданные запросы про сны: например, к чему снится зубр в доме, к чему снится средневековье, к чему снится беременный мужчина.

Самые популярные цвета в снах белорусов — чёрный и белый. Немного реже встречаются красный и синий.

Люди обращают внимание на то, когда им приснился сон. Например, среди запросов встречались такие: снится человек с четверга на пятницу, когда снятся вещие сны дни недели или более конкретный запрос — к чему снится парень который нравится с среды на четверг.