Греция и Северная Македония договорились о создании посольств
- 2.04.2019, 19:32
Стороны также подписали меморандум, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО.
Греция и Северная Македония создадут посольства, которые заменят офисы связи, которые действуют на сегодняшний момент. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с северомакедонским премьер-министром Зораном Заевым, сообщает rbc.ua со ссылкой на Proto Thema.
Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между государствами и символизирует улучшение отношений между Афинами и Скопье.
"В дипломатической сфере мы создаем посольства и закрываем офисы связи", - заявил премьер-министр Греции Ципрас.
Стороны также подписали меморандум о понимании, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО и помогать Скопье после обретения членства в Альянсе.
Отметим, премьер-министр Греции впервые с 1991 года прибыл с рабочим визитом в Македонию. Визит Ципраса проходит через месяц после того, как он и его македонский коллега завершили выполнение соглашения об изменении названия Македонии.
Напомним, парламент Греции во время заседания 25 января ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.
11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны.