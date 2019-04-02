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Греция и Северная Македония договорились о создании посольств

  • 2.04.2019, 19:32

Стороны также подписали меморандум, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО.

Греция и Северная Македония создадут посольства, которые заменят офисы связи, которые действуют на сегодняшний момент. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с северомакедонским премьер-министром Зораном Заевым, сообщает rbc.ua со ссылкой на Proto Thema.

Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между государствами и символизирует улучшение отношений между Афинами и Скопье.

"В дипломатической сфере мы создаем посольства и закрываем офисы связи", - заявил премьер-министр Греции Ципрас.

Стороны также подписали меморандум о понимании, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО и помогать Скопье после обретения членства в Альянсе.

Отметим, премьер-министр Греции впервые с 1991 года прибыл с рабочим визитом в Македонию. Визит Ципраса проходит через месяц после того, как он и его македонский коллега завершили выполнение соглашения об изменении названия Македонии.

Напомним, парламент Греции во время заседания 25 января ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.

11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны.


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