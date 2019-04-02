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«Гарри Поттера» издадут в переводе на белорусский язык

  • 2.04.2019, 19:34

За популярные книги для подростков взялось издательство «Янушкевич».

Издатель Андрей Янушкевич подробностей пока не раскрывает. Говорит, что «с правообладателями достигнута определенная договоренность». Когда «Гарри Поттер» поступит в продажу, сообщат в течение ближайшего месяца, передает nn.by.

С какой книги начнут и сколько их вообще будет в белорусском переводе, также неизвестно. Но, по словам издателя, он нацеливается на весь комплект.


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