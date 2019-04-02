Интеллектуальный бунт креативного класса 6 2.04.2019, 19:43

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Владимир Зеленский

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О феномене Владимира Зеленского.

Говоря о понятии "креативный класс" для Украины, как, впрочем, и для большинства других постсоветских государств, необходимо учитывать его отличие от традиционного определения, введенного Ричардом Флоридой в начале 2000-х. В Украине креативный класс не только является частью традиционного среднего класса в своей классической форме, что, безусловно, также имеет место в украинском социуме, но и включает в себя те слои населения, которые в силу экономических, социальных и политических особенностей развития страны, формально не являются средним классом. Речь в первую очередь о тех людях, которые. не имея устойчивых доходов, достаточных для обеспечения достойного качества жизни, тем не менее, ментально и психологически относят себя к среднему классу (ударение здесь надо сделать на слове "устойчивых"). Причиной такого положения вещей является специфика развития и формирования экономики и социума в Украине. Особенно важны в этом смысле следующие два фактора:

– Проводимая в течении более чем 15 последних лет всеми, без исключения, правительствами Украины, независимо от их политической ориентации, политика ограничения экономических свобод малого бизнеса и самозанятого населения. Эта политика выражается, в первую очередь, в росте фискальной нагрузки, ограничении видов деятельности, подпадающих под действие упрощенной системы налогообложения, ограничение максимального разрешенного объема реализации товаров и услуг для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения. Особенно болезненным для малого бизнеса является последнее ограничение, резко сужающее возможности развития на фоне роста фискальной нагрузки и существенных девальвационных явлений. На сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда этот разрешенный объем реализации в год меньше, чем фактический размер заработной платы многих высших чиновников и топ менеджеров государственных корпораций в месяц!

– Девальвационные кризисы 2008-2009 и, особенно, начала 2015 года, в результате которых был нанесен сокрушительный удар по благосостоянию тех представителей среднего класса, которые в силу ограничений на малый бизнес и иных причин перешли в статус рантье, в качестве основных источников доходов имея проценты по депозитным вкладам в украинских банках. Резкая девальвация гривны в 3-4 раза за несколько месяцев начала 2015 года привела к закрытию множества банков, включая и ряд крупнейших, в результате чего фактические потери владельцев депозитных вкладов составили от 50% до 100% их финансовых сбережений.

Таким образом миллионы людей, по уровню образования, интеллекта, ментальности, социальной и экономической независимости, очевидно относящиеся к среднему классу, формально, по признаку материального обеспечения, сейчас сложно отнести к этой группе, при том, что многие из них еще недавно к таковому относились на все 100%. Очевидно, что ментально, на эмоционально-психологическом уровне, они по прежнему считают себя средним классом, в отличие от чиновников и топ менеджеров государственных корпораций, которые хотя и относятся по материальному признаку к среднему классу, фактически имеют четко выраженное приспособленческо-патерналистское мировоззрение. Особенно учитывая то, что львиная доля их доходов по прежнему создается за счет коррупции и разворовывания бюджетных средств.

Как отмечал известный украинский экономист Александр Пасхавер, характеризуя движущие силы революционных преобразований в стане "Субъект революции – постиндустриальное сообщество. Занятия людей, в него входящих, таковы, что свобода – необходимое условие их самореализации, а не приятный бантик на рубашке. Для них, креативных, это единственно приемлемая форма, в которой они могут существовать. Свобода нужна им как возможность быстро менять свою жизнь. И поэтому вопрос этой революции – это вопрос их жизни. Либо часть из них уедет, а часть останется здесь во внутренней эмиграции, либо они смогут изменить строй".

Ядром этой группы населения, бесспорно, являются физические лица – предприниматели (ФЛП). Согласно данным Государственной фискальной службы Украины их численность по состоянию на 1 февраля превышает 1 миллион 778 тысяч человек, что составляет более 11% от общего количества официально работающих в Украине. А с учетом сотрудников, многие из которых являются членами семей самих предпринимателей, численность этой категории населения Украины можно смело удвоить. И это только по ФЛП! К этому следует добавить владельцев малых предприятий и связанных с ними лиц, а также "бывших" предпринимателей, о которых речь шла выше. Так или иначе, но та группа населения, которая здесь именуется "креативным классом" ориентировочно можно оценить не менее чем в 5-6 миллионов человек.

Чем отличается это группа населения с точки зрения мировоззренческих позиций? В первую очередь тем, что считает основными ценностями свободу и демократию, в отличие от патернализма и патриархальной ностальгии "за светлым прошлым", так распространенных в постсоветских странах. Экономическая и политическая свобода, борьба с коррупцией и казнокрадством, социальные лифты и равенство всех граждан перед законом являются доминирующими трендами в их общественном сознании. Именно такое мировоззрение сделало эту группу населения основной движущей силой антиолигархических революций 2004 ("Помаренчевая революция") и 2013-2014 годов ("Революция достоинства"). Именно это стремление к экономической и политической свободе, неприятие ущемления основных гражданских прав, особенно права на свободное волеизъявление, выразившееся в разгоне студенческого митинга на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013г., а не попытки режима Януковича отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вывели этих людей на протестные демонстрации на улицы Киева. Именно эти люди сформировали то волонтерское движение, которое внесло неоценимый вклад в поддержку действующей армии в первый, наиболее тяжелый год отражения агрессии России и которое продолжается до сих пор.

Поэтому, когда на фоне неослабевающего вооруженного конфликта и оккупации части территории страны, продолжаются коррупционные действия со стороны власть придержавших и их ближайших родственников даже в сфере оборонной промышленности страны, креативный класс не может смириться с таким положением дел. Какое может быть позитивное отношение к власти, которая не делает почти ничего, для уничтожения разъедающей всю систему управления коррупции? Когда действующая власть в качестве основных императивов предлагает обществу принять язык и религию ("мова та віра"- основной лозунг рекламной компании Петра Порошенко) без экономической свободы и борьбы с коррупцией, без развития демократических свобод и ликвидации бюрократического засилья во всех эшелонах этой самой власти, креативный класс категорически не поддерживает такой курс. Когда на фоне разговоров о ІТ-секторе, как об одной из основных движущих сил экономического развития страны, министр социальной политики, выпускник Ленинградского высшего военно-политического училища ПВО имени Ю. В. Андропова заявляет о необходимости поднять в разы налогообложение занятых в этой сфере экономики, на том основании, что там высокий уровень оплаты труда, креативный класс верит в намерения министра, а не агитационным роликам.

Креативный класс прекрасно понимает, что сильная армия, которая так необходима стране, подвергающейся внешней агрессии, это не многочисленная "постсоветская" конструкция с коррумпированными генералами, их дачами и лимузинами, а современная, оснащенная высокотехнологичным оружием, хорошо мотивированная военная структура, базирующаяся на грамотных, образованных и интеллектуально развитых людях с высоким уровнем мотивации. Такая армия возможна только в стране с современной экономикой и образованием. В стране, где культивируется не клерикально-патриархальное общественное сознание, а принципы свободы, демократии и креативности мировоззрения.

Но в то же время креативный класс не верит, что так необходимые стране радикальные перемены способны совершить политики "старой волны", наиболее ярким представителем которых является Юлия Тимошенко. Ее деятельность на посту премьер-министра, начавшаяся в 2005 с попыток резко ухудшить возможности ведения малого бизнеса в стране, и все последующие новации в этой сфере, не внушают никакой надежды на изменение ее взглядов сейчас. Как бы не были хороши экономические концепции, изложенные в "Новом курсе" Юлии Тимошенко, креативный класс не верит в то, что это тот человек, который реально станет их осуществлять. Отсутствие доверия и понимание того, что для такого политика власть, как таковая, гораздо важнее провозглашенных принципов, ведет к неприятию личности Юлии Тимошенко, как лидера страны для креативного класса.

Тогда почему же Зеленский? В первую очередь потому, что креативный класс воспринимает его, как своего. В отличие от олигархов и чиновников, сделавших состояние на ограблении страны, в отличие от профессиональных политиков и бывших сотрудников различных силовых ведомств, Владимир Зеленский воспринимается как человек, который сделал себя сам. Сделал не грабя оставшееся от СССР имущество или путем коррупционных схем, а своими способностями, своим творческим и организационным талантом.

Когда многочисленные критики Зеленского говорят о том, что потенциальный избиратель видит не реального кандидата, а вымышленного героя сериала "Слуга народа" Василия Голобородько, это смешно. Люди, которые составляют креативный класс, прекрасно понимают эту разницу. Более того, рискну утверждать, что баллотируйся на должность Президента Украины такой реальный кандидат, он бы имел ничтожно малый рейтинг. По крайней мере в силу того, что созданный образ маленького человека, учителя истории обычной средней школы, вдруг ставшего Президентом, выглядит скорее наивным и комичным, чем успешным примером для подражания. Нет, креативный класс хочет видеть Президентом успешного представителя из своей среды, каким является настоящий Владимир Зеленский, а не его киногерой. Да и сериал смотрели далеко не все из них.

То же самое можно сказать и по поводу обвинений Зеленского в тесных связях с известным украинским олигархом Игорем Коломойским. Многочисленные обвинения в том, что Зеленский чуть ли не ширма для Игоря Коломойского натыкаются на простой вопрос – "А чем Игорь Коломойский хуже других олигархов, включая и действующего Президента?". В тот короткий, но крайне острый период истории страны, когда Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую область, он сумел превратить ее в основной оплот обороны от стремительно продвигавшейся гибридной агрессии России против Украины, Именно по его инициативе и активном участии были созданы первые добровольческие батальоны, ставшие тем цементом, который превратил рассыпающийся песок украинской армии в бетон, остановивший агрессию. И если бы на выборах в 2014 году Игорь Коломойский рискнул бы баллотироваться в президенты, то неизвестно, кого бы поддержал народ Украины. По крайней мере, можно с уверенностью утверждать, что второй тур выборов был бы.

Конечно, представители креативного класса прекрасно видят недостатки Зеленского, как кандидата в президенты. Видят его неопытность и, будем говорить откровенно, наивность по многим вопросам, имеющим принципиальное значение для будущего Украины. Но они достаточно насмотрелись на последствия правления так называемых "профессионалов" и им до смерти надоело продолжать этот бесконечный бег по кругу вниз. И главное, они хотят четко донести до сознания всех, без исключения, кандидатов, что игнорирование интересов креативного класса Украины неизбежно приведет к поражению. Тотальному поражению во всех направлениях. Ибо у креативного класса Украины есть только две альтернативы – либо уехать, либо изменить строй. А уезжать очень не хочется!

Виктор Жих, kasparov.ru