На дне Комсомольского озера нашли тело пропавшего 25-летнего парня
- 2.04.2019, 19:55
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Что случилось с ним по дороге домой — еще предстоит выяснить.
Завершен розыск 25-летнего минчанина Бориса Минакова, который пропал четыре дня назад. Сегодня его тело нашли в реке Свислочь в столице, сообщили tut.by в поисковом отряде «Ангел».
Парня искали с 30 марта, тогда вечером в субботу он не вернулся домой. Было известно, что у молодого человека проблемы с сердцем.
Сегодня волонтеры ПСО «Ангел», милиция и сотрудники ОСВОДа проверяли акваторию реки Свислочь неподалеку от дома минчанина — а именно Комсомольское озеро в районе Старовиленского тракта. Через полчаса тело парня нашли в воде на расстоянии 5 метров от берега.
По предварительной информации, накануне он отдыхал в компании, а потом ушел. Что случилось по дороге и точную причину смерти будут выяснять специалисты.
«На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в столичной милиции.
Позже в Следственном комитете добавили, что проводится доследственная проверка.