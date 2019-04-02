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Украина на днях испытает новейшее ракетное вооружение

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  • 2.04.2019, 20:03
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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

В Украине в ближайшее время пройдут испытания новейшего ракетного вооружения, после чего оно поступит в Вооруженные Силы. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает korrespondent.net.

В частности, указано, что это прозвучало во время его совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и заместителем секретаря СНБО Сергеем Кривоносом.

"Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должно поступить на вооружение ВСУ", - говорится в сообщении.

В свою очередь секретарь СНБО доложил, что большинство предприятий оборонной промышленности работают в штатном режиме и достаточно эффективно, в частности, над выполнением ракетной программы, утвержденной решением Совбеза.

"В ближайшее время планируются испытания новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение их для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний", - отметил Турчинов, обращаясь к президенту Украины.

Ранее ВСУ испытали модернизированные комплексы Тор и Куб.


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