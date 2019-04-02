The Hockey Writers: Четверо белорусов будут выбраны на драфте НХЛ-2019 1 2.04.2019, 20:24

Драфт НХЛ-2019 пройдет в Ванкувере 21-22 июня.

Автор авторитетного онлайн-издания The Hockey Writers Ларри Фишер подготовил топ проспектов для драфта НХЛ-2019 по итогам апреля. В список попали и белорусские хоккеисты, передает pressball.by.

По мнению автора, защитник "Флинта" Владислав Колячонок будет выбран во втором раунде под общим 44-м номером. В четвертом раунде может "уйти с молотка" форвард Владимир Алистров из "Эдмонтона" (101-й номер), в шестом раунде — нападающий минского "Динамо" Иван Дроздов (162-й). В седьмой раунд автор отправил Алексея Протаса из "Принс-Альберт" (202-й).

Отметим, что лишь однажды в истории сразу четверо белорусов выбирались на драфте НХЛ. Случилось это в 2004 году, когда клубы из сильнейшей лиги мира выбрали Романа Волошенко (42), Михаила Грабовского (150), Сергея Колосова (151) и Сергея Кукушкина (218).

Драфт НХЛ-2019 пройдет в Ванкувере 21-22 июня.